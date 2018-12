Pange puud aias põlema

Aeda jõulutulesid valima asudes on esmatähtis jälgida, et nii tuled kui ka pikendusjuhe oleksid mõeldud välitingimustesse. Sellest annab märku kiri IP44. „Maakeeli tähendab see ilmastikukindlust sellisel määral, et neid võib muretult õues kasutada,” ütleb jõulutulesid maale toova Artus Pro turundusjuht Rene Türk.

Enne poodiminekut tasub mõõdulindiga üle käia aiamajad ja puud, mida soov kaunistada, samuti vahemaa kohani, kust elektrit hakkate võtma.

„Tuleks välja vaadata, millised õunapuud ja marjapõõsad tahaksite ära dekoreerida ja kas neid on ikka aknast ilusti näha,” soovitab Türk. „Kui kõik varakult üle mõõdetud, on poes lihtsam majandada.”

Eriti silmatorkavad ja efektsed jäävad suured õunapuud, mis tuledesse keeratud. Kõige lihtsam on selleks tööks kasutada pikka sirget leedtuledega valgusketti. Neid on saadaval eri värvuse ja tulede suurusega.

Kui puu või põõsas majast eemal, on tihtipeale suur nuputamine, kuidas neid elektrivõrku ühendada. Kindlasti peab jälgima, et pikendusjuhe oleks õueoludele vastav ehk markeeringuga IP44.

„Juba on olemas spetsiaalsed kiirühenduskomplektid, millega saab valguskette jätkata ja mitmeks jagada. Nii kaob vajadus vedada eraldi pikendusjuhtmed iga puu, põõsa ja maja nurga juurde. Nendega on võimalik viia vool ühe puu juurest otse teise juurde,” räägib Türk.

Kui kord ette võetud suur töö ja raagus puu valgusketi sisse mähitud, tundub tülikas see kevadel taas lahti harutada, et talve tulekul töö taas ette võtta.

Türk ütleb, et tegelikult võib valgusketi rahulikult puu peale jätta. „Isiklikus praktikas jätan ma jõulutuled aasta ringi puudele. Valgusketile ei tee see midagi, kuid tuleb arvestada, et puu kasvab ja seega tuleks vähemalt iga kolme aasta tagant need ketid siiski maha kerida ja uuesti peale panna,” seletab ta.

Kui valguskettidega on plaanis kaunistada õunapuud, ei tasu unustada, et kunagi tuleb kevad, mil puid lõigatakse. Nii tuleks juba dekoreerimisel jälgida, et valgusketti oleks lihtne ära võtta või paigaldada see vaid neile okstele, mille suhtes olete kindlad, et neid lõikama ei hakka.

Kvaliteetsed valgusketid peavad aasta ringi puu otsas olles vastu aastaid. „Me oleme valguskettidega dekoreerinud linnaruumis suuri puid ja need kestavad julgelt kuus-seitse aastat. Pärast seda pole küsimus mitte selles, et valguskett oleks kahjustunud, vaid selles, et linnas on saaste suur, tuled kattuvad tahmakorraga ja muutuvad tuhmiks,” seletab Türk.

Jõulutuledele puhkust andma ei pea ja need võivad põleda järjest kogu jõuluaja. Leedtulede eluiga ei sõltu sellest, mitu tundi need põlevad, vaid sisse-väljalülituste arvust.

„Mugavuse huvides soovitan dekoratsioonidel kasutada hämaraandureid, mis lülitavad tuled põlema ainult pimeda ajaks. Neid saab mitmes variatsioonis ja enamikus ehituskauplustes on need olemas,” räägib Türk.

Leedtulede eluiga mõjutab kõige enam hooletu paigaldus ja mahavõtt. Kui tulekette panna puudele, tuleb arvestada, et oksad liiguvad ja mitte kümne sentimeetri ulatuses, vaid rohkem. Seega jälgige, et okste liikudes ei saaks juhtmed venitada. Hoonele valgusketti paigaldades tuleb jälgida, et juhe kuskil vastu teravat serva ei puutuks, sest kui tuul juhet liigutab, hõõrub selles kohas juhtme lõpuks katki.

Kvaliteetsed ja korralikult paigaldatud juhtmed peavad vastu aastaid. „Pigem on määrdumine esimene põhjus, miks tulesid ükskord vahetama hakatakse,” nimetab Türk.

Kuna pikk tuledekett pole just odav lõbu, võib dekoreerimise jagada mitme aasta peale ja seda igal aastal täiendada. Ühenduste poolest kokkusobivad tooted on kindlasti saadaval ka järgmistel aastatel.

Türk soovitab maja räästakasti dekoreerimiseks kasutada pikki sirgeid valguskette, paigaldades need loogetena. „Kui tundub väheks jääma, võib paigaldada valgusketi kahekordselt ja väiksema lookega. Tulemus on sama kaunis kui jääpurikakujulise valgusketiga, kuid soodsam,” lisab ta.

Kes soovib põnevamat lahendust, võiks otsida sädeleva efektiga leedvalguskette, millel iga viies leed vilgub. „Sellist lahendust kasutades saate oma puudele, põõsastele sätendava efekti! Sarnase lahendusega on saadaval ka jääpurikakujulised valgusketid,” räägib Türk.

JÕULUTULED

Leedvalgusallika sees puudub tavapärane hõõgniit. Seetõttu on see vastupidavam põrutustele ja löökidele ja selle kestvust mõõdetakse kümnetes tuhandetes tundides.

Välikasutuseks mõeldud tooted on märgistatud koodiga IP44, IP65.

Kvaliteettoodetel on iga leedelement n-ö turvatud eraldi ühendusega, mis tagab, et kui üks pirn kustub, jäävad ülejäänud põlema.

Pika sirge valgusketi kasutuskohad on puud, põõsad, arhitektuurilised kontuurid.

Jääpurikakujulised valgusketid sobivad hoone karkassile, rõdule, katuseäärtele.