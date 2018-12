Hoidugem valimiseelsest kommunismiehitamisest

Paistab, et praegu, vähem kui kolm kuud enne Riigikogu valimisi, oleks hädasti vaja Meri kaaluga korralekutsujat. Või vähemasti paljusid väiksema kaaluga osutajaid. Teavad ju kõik vähegi arukad inimesed, millega kommunismiehitus Nõukogude Liidus ja sotsialismileeris 30 aastat tagasi lõppes. Teame ju ometigi, et (ausal teel hangitavaid) tasuta asju ilmas pole. Selle, mille osa rahvast justkui tasuta saab, maksavad kinni kõik teised maksumaksjad. Eestis kui vaesemaid jõulisemalt maksustavas riigis teevad seda eeskätt vaesemad ja pealinnast kaugemad maksumaksjad. Just maksukorraldus vajab tasakaalustatud muutmist!