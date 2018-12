Nädala lõpus tuleb kuni 10 kraadi külma

Reede öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lund. Puhub kirde- ja idatuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Külma on 1-7 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lund. Puhub kirde- ja idatuul 2-8 m/s. Külma on 1-7 kraadi.

Laupäeva öösel on pilves selgimistega peamiselt sajuta ilm. Puhub idakaare tuul 1-7 m/s. Külma on 1-7 kraadi, pikemate selgimiste korral kuni 10 kraadi. Päeval on pilves selgimistega peamiselt sajuta ilm. Puhub idakaare tuul 1-7 m/s. Külma on 1-7 kraadi.