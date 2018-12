Metsaülem: õige jõulupuu valimine ei tee metsale kurja

„Kui kuusk on valitud õigest kohast, siis võetaksegi puu, millel ei ole niikuinii võimalust suureks kasvada. Ta kas raiutakse kraavide või elektriliinide puhastamise käigus või jääb kiduma vana metsa alla. Pakkugem siis neile kuuskedele võimalust rõõmustada meid ja meie lähedasi rahulikul jõuluajal. Ühine kuusotsing on ka hea võimalus saada endale punased põsed ja tunda rõõmu koosveedetud ajast ning kogemuse, et meie kõigi ühine mets on heades kätes,“ rääkis Sepp.