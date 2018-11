Narva jõkke asustati 200 tuura

„Narva jõgi oli kunagi üks tuntumaid tuurajõgesid, kuid vahepeal on Atlandi tuur seal täielikult hävinud. Mis inimtegevuse järel laastatud, tuleb meil endil ka taastada,“ sõnas Eesti Loodushoiu Keskuse kalateadlane Meelis Tambets.

Tuur on Läänemerest kadunud ennekõike jõgede paisutamise, reostamise ja ülepüügi tõttu. Läänemere piirkonna maad on võtnud nõuks oma tuurapopulatsioon taastada.

„Meie tegevusest jäävad jäljed ja nagu täna nägime, võivad need olla ka väga positiivsed. Tuurad on nüüd vees, aga peame edasi mõtlema ja tegutsema ka selles suunas, et siin Narva jõe koskedel ja kärestikel voolaks taas pidevalt vesi, mis pakub ka kaladele uuesti sobivaid kudemispaiku," ütles president Kersti Kaljulaid, kes lasi jõkke esimesed kalad.