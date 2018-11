Põllumajandusamet tuvastas Eestis uue ohtliku kartulikahjustaja

Kartulid. Pilt on illustratiivne.

Põllumajandusamet andis teada, et tuvastas Eestis uue ohtliku kartulikahjustaja kartuli-kiduussi, mis on ohtlik ümaruss, kelle sissetoomine ja levitamine on kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides keelatud.