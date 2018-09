Millised sibullilled sügisel mulda pista?

Kui teile meeldivad nartsissid, siis septembri algus on just õige aeg nende sibulate istutamiseks.

Praegu, mil lillepeenrad alles õitemeres, on just õige aeg asuda tegutsema selle nimel, et ka kevadel me silm lillepeenral puhata saaks - käes on aeg sibullillede istutamiseks. Kui tulbiga võib veel kuu või isegi kaks oodata, siis näiteks nartsissisibulad tahavad juurdumiseks sooja mulda ja need tuleb mulda pista hiljemalt septembri alguses.