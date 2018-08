Keskkond saab vanast reostusest lahti ja inimeste joogivesi on vähem ohus

Jääkreostusest rääkides on tähtis tähis aasta 1998, mil Eesti sai oma kemikaaliseaduse. Sellega jõudis siia põhimõte, et reostuse likvideerija on reostuse tekitaja ehk – «saastaja maksab». Enne 1998. aastat tekkinud ja sageli väga pikaajalise reostuse puhul tihti reostuse tekitajat enam ei leia. Näiteks nõukogude sõjaväest maha jäänud reostavad rajatised või tööstusobjektid (asfaltbetoonitehased, mäetööstuse vanad jäätmehoidlad jms), kus kunagi tegutsenud ettevõte on ammu likvideeritud või vahetunud.

1990. aastail korraldati Eestis riigieelarve rahaga nõukogude sõjaväest maha jäänud militaarobjektide ohutustamist ehk ohutuks tegemist. Tööstuse ja transpordi vanade jääkreostusaladega hakati süsteemselt tegelema alles 2000. aastatel. Siis jõuti ka tõdemuseni, et pärast erastamiste ja maareformi perioodi, mil üldjuhul tehingud jääkreostuse olemasolu või likvideerimise kohustust ei kajastanud, vastutab vana reostuse likvideerimise eest riik.

Jääkreostusobjektide likvideerimine on tehniliselt keeruline ja rahaliselt väga kallis, mistõttu seda tehakse Euroopa Liidu ja oma riigi toetuste abil.

Eesti reostunuim veekogu puhastatakse

Üks jääkreostusobjekte, mille ohutustamine just praegu päevakorral, on Harjumaal paiknev Kroodi oja, mida loetakse üheks Eesti reostunumaks veekoguks. Oja kallastel on pikka aega olnud tööstusalad – Maardu tööstusrajoon ja endise AS Eesti Fosforiit territoorium.

Kroodi oja jääkreostuse likvideerimise ulatus. FOTO: Keskkonnaministeerium

Oja vee kvaliteet oli kõige halvem 1960.–1970. aastatel, mil vee kaitseks ei rakendatud mingeidki abinõusid. Nüüd on olukord parem, kuid vana reostust leidub ojas jätkuvalt – jutt käib raskemetallidest, naftasaadustest, fenoolidest. Maardus koostati kaevandamise lõppedes 1991 küll põhjakarjääri sulgemise projekt, mis nägi ette ka keskkonnameetmeid, aga fosforiiditööstus läks pankrotti ja projekt jäi ellu viimata.

Uuringutega on kindlaks tehtud, et pinna- ja põhjavett saastavad protsessid Maardu fosforiidilevila alal kestavad. Oja kesk- ja alamjooksul on reostunud ka pinnas. Tänavu kevadel algas EL toetuse abil Kroodi oja reostuse likvideerimine. Oja ülemjooksul kaevatakse endise AS Eesti Fosforiidi settetiikidest välja ligi 50 000 m³ reostunud setet, mis puhastatakse kuumutades kõrgel temperatuuril. Puhastatud setet kasutatakse oja keskjooksul asuva tootmisjäätmete reostunud ladestusala katmiseks. Sinna paigaldatakse ka need ligi 60 000 m³ reostunud pinnast ja setteid, mis kaevatakse välja oja alamjooksult. Seejärel kaetakse tootmisjäätmete ladestusala vett mitte läbilaskva kattekihiga, millele rajatakse haljastus. Oja keskjooksul kaevatakse kilomeetri pikkuselt uus säng, mille abil juhitakse oja tootmisjäätmete vanast ladestusalast mööda.

Töö tegija on keskkonnaministeeriumi tellimusel Savaterra Oy koos OÜ SavaCleaniga. Lepingu maksumus on ligi 8,8 mln eurot. 85% projekti maksumusest tuleb EL Ühtekuuluvusfondist ning 15% Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammist ja riigieelarvest. Töö peab valmis saama 2021.

Ulatuslikud tööd annavad uut kogemust