Algas suur taime- ja loomakasvatajate küsitlus põuakahjude ulatuse kohta

«Seoses tänavuse põuaga ootab Euroopa Komisjon Eestilt augusti lõpuks põhjalikku infot põuakahjude kohta, et otsustada, kas täiendavate meetmete rakendamine olukorra leevendamiseks on vajalik. Loodame, et Euroopa Komisjonil on varuks veel meetmeid, mis suudaksid põua tõttu raskustesse sattunud tootjaid aidata,» selgitas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.