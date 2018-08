Ettevõtted on avastamas tõhusama ressursikasutuse kasutegurit

Esimene ressursitõhususe meetmest toetusi saanud ettevõte, mis on oma projekti tänaseks ka lõpetanud, on AS Tootsi Turvas. Tulemuseks on võimas haamerveski ehk biomassipurusti, mis sõidab mööda ettevõtte tootmisobjekte ja purustab hakkeks rabakändusid, mis seni on olnud turbatootmise tülikas kõrvalsaadus ja tuleoht.

Aeglaselt kõdunevad rabakännud, millest seni suudeti tarbijat otsides realiseerida vaid 15%, on võimalik nüüd täies mahus hakkida ja hakkena soojusettevõtetele maha müüa. Lisaefekti annab see, et jääb ära kändude transport. Ettevõte arvestab, et kümne aasta jooksul on võimalik toota seni kasutuseta kändudest ligi 200 000 m³ haket ja säästa 80 000 liitrit diiselkütust.

Peale selle võimaldab haamerveski purustada turbast välja sõelutud villpeamassi (villpea kõdunemata «nutid»), mis seni rabasse tagasi viidi. Nüüd segatakse purustatud mass tükkturba hulka. Ka võimaldab uus masin purustada talvel suurtes aunades kokkukülmunud turvast.

«Toetuse kasu on muidugi eelkõige võimalus kallis masin hankida, aga peale selle on väga oluline ka investeeringutoetusele eelnenud audit – saime oma ettevõtte kohta palju uut ja lausa üllatavat teada. Nii palju loeb kõrvaltvaataja pilk!» rääkis ettevõtte turbatoodete ja puidu ärivaldkonna juht Udo Talur. Üheks näiteks tõigi ta kändude transpordile seni tehtud kulutused. Igapäevatöös pole põhjust olnud neid kokku arvestada ja polnud ettekujutust, kui suur kulu on.

«Lisaks veel mitu pisemat nüanssi. Kui auditi tellisime, siis rohkem sellepärast, et see oli investeeringutoetuse saamiseks nõutud. Nüüd soovitan kõigile see analüüs tellida. Ka siis, kui konkreetset investeeringut teha plaanis ei ole,» lisas Udo Talur.

Esimesed toetusesaajad on ressursimahukaimatest sektoritest

Keskkonnaministeerium on ressursitõhususe meedet rakendanud sammsammult. Kõigepealt avati võimalus saada toetust ressursitõhususe analüüsiks ehk ressursiauditiks. Seejärel avati 2017. aasta alguses investeeringutoetuse esimene taotlusvoor, kus said toetust küsida mäe- ja töötleva tööstuse viie prioriteetse sektori ettevõtted. Esimene voor suleti tänavu märtsis. Nüüd augustis avatud teine taotlusvoor annab toetuse küsimise võimaluse kõigile mäe- ja töötleva tööstuse ettevõtetele. (Auditi tegemiseks saab toetust küsida pidevalt.)

Seni investeeringutoetust saanud ettevõtted ja summad valdkonniti(Audititoetust on praeguseks saanud 62 ettevõtet, kogusumma 0,35 mln eurot.) FOTO: Keskkonnaministeerium

Esimese vooru prioriteetsetest sektoritest kasutasid kõige aktiivsemalt võimalust puidutööstusettevõtted. Näiteks sai Tartumaa palkmajatootja Palmako AS toetust, et võtta oma liimpuittoodete tehases kasutusele uudse arvutitarkvara abil juhitav tootmisliin. 9,5 mln eurose projektile saadi toetust 2 mln eurot. Projekt toob puiduressursi kokkuhoiu ligi 7,5% toodanguühiku kohta. Kümne aastagahoitakse kokku 36 560 m³ puitu, 30 t liimi, 877 MWh soojust ja 532 m³ vett.

Mäetööstusettevõte Kiviluks vähendab uue mobiilse, pesuliini sisaldava tootmisüksuse abil ressursikasutust kuni 38% ja tootmisprotsessi õhuheitmeid kuni 52%. Paekivitoodete Tehas hoiab uue mobiilse kaugjälgitava tootmisliini abil kütusekuludelt kokku pea 50%. Nende ja teiste näidetega saab tutvuda keskkonnaministeeriumi kodulehel.

Toetuste taotlemis- ja rahastamiskäik FOTO: Keskkonnaministeerium