Maaeluminister: toetused makstakse sel aastal varem välja

«Käesoleval aastal on põllumeestel põua tõttu probleeme käibevahenditega. Vabariigi Valitsuse otsus suurendada Maaelu Edendamise Sihtasutuse sihtkapitali 20 miljoni euro võrra on oluline samm olukorra leevendamiseks. Koostöös PRIA ja põllumeestega arutasime täna võimalusi, kuidas mitmesugused toetused sel aastal varem välja saaksid makstud,» ütles maaeluminister Tarmo Tamm. «Täna saame kinnitada, et toetused saavad käesoleval aastal välja makstud tavapärasest varem.»