Monarda – ilus püsilill ja depressiooni leevendaja

Aedmonarda on neljakandiliste varte, vastakate piklikmunajate teritunud tippudega kuni 14 cm pikkuste lehtedega ja viietipmeliste õitega, mis paiknevad varre tippudes männastena ja on 3,5–6 cm pikad.

Õite värvus olenevalt sordist on valge, eri värvi roosa, punane või lilla, ka õiekattelehed on värvunud. Laiemat kasutust leiab lõhnaõlitööstuses oma eeterlike õlide sisalduse tõttu.

Monardale on ladinakeelse nime andnud Hispaania arst Nicolas Monardes, kes mainis monarda raviomadusi 1569. aastal. Monardatee on rahustav, indiaanlased kasutasid seda nohu, köha, bronhiidi vastu. Soovitatakse ka iivelduse, gaaside, menstruatsioonihäirete ja unetuse korral. Monardatee tõstab söögiisu, toimib põletiku- ja mikroobivastaselt, korrastab ainevahetust, tõstab organismi kaitsevõimet ja tugevdab närvisüsteemi. Ravimina tarvitatakse lehti, õisi ja ülemist puitumata varreosa.

Monarda on vähenõudlik püsilill, mis kasvab hästi tavalisel aiamullal, kuid eelistab siiski huumusrikast niiskemat vett hästi läbilaskvat pinnast. Kuigi eelistab niiskemat pinnast, ei talu seisvat vett. Kasvab nii päikesepaistelisel kui ka poolvarjulisel kasvukohal. Kuigi eelistab niiskemat pinnast, on küllaltki põuakindel, vaid täielikku läbikuivamist ei talu, sest on pindmise juurestikuga. Läbikuivamise kaitseks on soovitatav monardasid multšida, mis jääb hiljem ka talvekatteks.