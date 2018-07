Maastikuehitajal on tööd üle pea

Saues tegutseva maastikuehitusfirma Liivi Aiad ainuomaniku ja juhi Andres Vaino leiab praegu koos oma kuue töötajaga hoopis Tallinnas Koplis asuvast Noblessneri sadamast. Siin veedab ta pikki päevi, sest käsil on üks viimase aja suuremaid ja keerulisemaid projekte – kivisillutise paigaldus otse mere ääres asuval Krusensterni väljakul.

Sügisest saati on siin ametis oldud ja tööl ei näi praegugi veel lõppu tulevat. Päevas tuleb maha panna 120 kuni 130 ruutmeetrit ja see pole naljaasi. Kokku tuleb kivipinda teha 6000 ruutmeetrit, kusjuures tegu on loodusliku kiviga, mida keerulisem ja aeganõudvam paigaldada kui betoonist kivi. Tellijaks on Merko Ehitus, kellega koostöö laabub väga hästi.

Käsil olev töö on väga vastutusrikas, sest loodusliku kiviga tuleb sillutada uue uhke, Michelini tärne kandma hakkava restorani „180°” esine koos selle kõrval asetseva kai äärisega.

Üle kuhjata ei tasu

Alustas aga Liivi Aiad palju väiksemate, ent sugugi mitte vähem oluliste projektidega, mis seotud koduaedade rajamisega. Viieteistkümne aasta jooksul, mil Liivi Aiad Eesti maastikuehituse kaardil olnud, on endale kauni koduümbruse saanud sajad pered Harjumaal ja kaugemalgi. Nagu ikka, alustati väikselt ja aastatega on nii töö kui ka objektide maht aina kasvanud. Põhimõtteliselt võib klient tellida oma uue, valmiva maja, aga miks mitte ka juba kasutuses krundi juurde kogu haljastuse – istutusalad koos taimedega, kiviteed, piirdeaiad koos automaatikaga ja kastmissüsteemid. „Meil on selleks piisavalt kogemusi ja kõik vajalikud kutsetunnistused olemas,” kinnitab firma juht. Ta soovitabki koduomanikul kõnealust teenust tellides kontrollida tegija tausta – kas tal ikka on vajalikud kutsepaberid olemas, sest eks sellelgi turul liigub igasuguseid haltuurategijaid. Ametlikke tegijaid on maastikuarhitektide liidus paarisaja ringis ja nende kvaliteedis saab kindel olla.

Oma aia rajajale annab Liivi Aiad tavaliselt ka teada, kust näiteks sobilikke taimi osta. „Taim peab ikka korralikult hoolitsetud olema, et hästi kasvama läheks,” teab Vaino öelda. Aiakujunduse trendidest kõneldes rõhutab mees, et kehtib põhimõte „vähem on rohkem”, mis tähendab, et krunti ei tasu erinevate puude-põõsaste ja lilledega üle külvata. Mängida võiks kolme-nelja, kõige rohkem aga viie taimega. Teiseks tuleks rajatav viia kooskõlla juba olemasoleva loodusega, lisades vaid mõne aktsendi või uue värvi. „Aias peab olema mõnus olla ja see ei tohi edaspidi ka liiga palju hoolt nõuda,” on tema põhimõte.

Küsimusele, kui palju selline „võtmed kätte” aed maksab, vastab Vaino, et käärid on kümnest tuhandest seitsmekümne tuhandeni, sest palju sõltub materjalidest. Ta rõhutab, et maastikuehitus on luksuskaup ja seda kogu maailmas. Ilma vajaliku ettevalmistuse ja oskusteta seda tööd juba ei tee.

Puhkus lükkub talve peale