Keskkonnaministeeriumi ekskantsler asub metsameeste palgale

Keskkonnaministeeriumi endine kantsler Andres Talijärv, kelle ametiaeg tänavu lõppes ja kes uueks ametiajaks enam ei kandideerinud, on varem töötanud abimetsaülemana, metsaülemana, peametsaülemana ning olnud pärast Eesti taasiseseisvumist keskkonnaministeeriumi metsaameti peadirektorina Eesti metsanduse kõikide suurte ümberkorralduste juures.

Pärast metsaameti reorganiseerimist oli ta ministeeriumis metsaosakonna juhataja, seejärel seitse aastat metsatööstusliidu tegevdirektor. Erasektorist naasis ta ministeeriumi, kus oli neli aastat metsanduse ja looduskaitse asekantsler ning viis aastat kantsler.

Küsimusele, miks ta nüüd riigimetsanduse asemel erametsanduse valis ja mitme tööpakkumise seast just erametsaliidu oma vastu võttis, vastas Andres Talijärv, et tema jaoks on metsandussüsteem üks tervik, kus ta ei eraldaks riigi- ja erametsandust, vaid peab kõige tähtsamaks valdkonna tundmist.

«Ma olen alati olnud seda meelt, et inimesed peaksid tegelema sellega, mida nad on õppinud ja mida oskavad. Mina olen metsandust õppinud ja kogu elu metsanduses töötanud. Arvan, et mul on teadmisi, mida saan metsanduse edendamiseks kasutada,» ütles Andres Talijärv.

Hetke tähelepanu vajavaks küsimuseks peab erametsaliidu uus tegevjuht muu hulgas metsanduse mainet. «Metsandusest räägitakse väga palju, aga paraku on ses palju pooltõdesid ja lausa valet, metsas toimetajaid on ülekohtuselt mustatud. Tahan aidata kaasa metsanduse maine parandamisele.»

«Eesti Erametsaliit on teinud oma 26 aasta jooksul läbi märkimisväärse arengu. Liikmeskond on eriti just viimasel aastakümnel jõudsalt kasvanud ja liikmete metsamaa moodustab juba kolmandiku kogu erametsamaa pindalast. Et Andres Talijärv meie pakkumise vastu võttis, kinnitab liidu tugevat taset ning lisab edasimineku kindlust. Meie peamine siht on säilitada metsaomanike tegevusvabadus ja õigus eraomandile,» ütles erametsaliidu juhatuse esimees Mikk Link.