Viimsi rannarahva muuseum veeskab unikaalse ajaloolise kalalaeva

Aluse näol on tegemist Eesti Põhjarannikul kuni 1920. aastateni kasutusel olnud ainulaadse viislaid-tüüpi kaluripaadi täpse koopiaga, mis on valminud paadimeister Anti Kreemi juhtimisel. Unikaalseks muudab laeva ennekõike selle vööri kuju ja ehitamise tehnoloogia, millesarnast ei ole teada ei mujalt Läänemerelt ega ka kaugemalt.

SA Rannarahva Muuseum teaduri Maivi Kärgineni sõnul on viislaiu uurimise huvi hetkel peamiselt koondunud just Viimsi Rannarahva Muuseumisse ning Lahemaa muuseumitesse. On tehtud algatus kanda viislaid UNESCO maailma kultuuripärandi nimekirja. «Ainuke teadaolev säilinud originaal viislaid-tüüpi paat asub täna Rootsi-Kallavere muuseumis. Laupäeval vettelastava viislaidpaadiga hakkab Rannarahva Muuseum uurima selle paaditüübi sõiduomadusi, et jõuda jälile siinsete randlaste kunagiste paadiehituslike innovatsioonipüüdluste põhjustele ja eesmärkidele,» lisas Kärginen. Paat hakkab asuma Viimsi vabaõhumuuseumi rannas.