Nuustaku seebimeister: seepi tuleb teha armastusega

Nuustaku Seebikoja perenaine Anne Sepma tegi esimese külmprotsessi meetodil seebi otsast lõpuni valmis kaheksa aastat tagasi sõbrapäevaks. Esimene oli pärnaõieseep, mille retsepti ta koostas ise.

Toona elas Sepma Otepää linnas ja esimene seebitegu on tal tänini hästi meeles. „See oli natuke koomiline,” meenutab Sepma. „Tegin seepi oma korteri rõdul. Algul kartsin väga seebikivi, sest see tundus ohtlik. Läksin rõdule, panin suured pikad kindad kätte ja poja lumelauduriprillid ette – igaks juhuks, sest mine tea, äkki pritsib midagi, tuleb auru või muud sellist. Läksin nagu sõtta. Mul oli suur pikk varras, sellega ma kaugelt segasin. Alguses lõi pahvakaid auru ja ehmatas ära. Jooksin tuppa, mõtlesin, et ei, sellega ma küll tegelema ei hakka.”

Aga hakkas tegelema. „Õnneks midagi halba ei juhtunud,” ütleb ta, kuid muigab kohe samas: „Olin oma arust tark ja üsna kärsitu. Ma ei jõudnud ära oodata, millal lahus jahtub. Ent lahus tuleb ära jahutada, see peab külm olema, enne kui seebikivi lahusesse valada.”

Seebitegemine kui looming

Esimesed katsetused selja taga – tegelikult kukkusid need hästi välja –, hakkas Sepma oma teadmisi seebiteost täiendama. Ja nii see pihta hakkas. „Seebitegu hakkas mulle meeldima. Tundsin, et see on minu ala,” tunnistab ta. „Algul kasutasid seepe oma pere ja sõbrad. Kõik tuli kohe esimese korraga välja.”

Turustamine algas nii, et Sepma ei pidanud ukselt uksele käima ega paluma: palun tulge ostke seepi. Kõik laienes kuidagi iseeneslikult ja tekkisidki esimesed ostjad.

„Oli veel krooniaeg ja isa ütles mulle: Anne, siin on 500 krooni, hakka seepidega tegelema,” on tal siiani meeles isa öeldud sõnad. „Isa oli see, kes mind innustas, ja muidugi lapsed ka.” Isa antud raha eest ostis ta alustuseks kaalu, poti ja saumikseri.

Ainult abikaasa laitis seebitegemise mõtte algul maha – tema vaatas kohe selle pealt, kas on tulus, sest ettevõtmine peab tulus olema. „Mees küll ütles, et see ei tasu ära, ei ole vist mõtet teha,” muigab Sepma. Aga on mõtet teha, sai ta juba mõne aja pärast kogeda. „Olin lastega kaua kodus olnud. Mõtlesin, et teeksin midagi sellist, mis meeldib endale ja teistele. Nii jäingi käsitööseepide juurde. Hakkasin seebitegu edasi arendama.”

Anne Sepma on enda sõnul vaba hing, kellele ei meeldi käia hommikust õhtuni kindlatel kellaaegadel tööl. „Tahaksin teha loomingulist tööd. Ja seebitegemine on minu jaoks looming. Teen seda siis, kui inspiratsioon peale tuleb,” ütleb ta.