Kehtna lihatööstuses toimetab Frank Kutter

Mettase jutu järgi on võetud eesmärgiks kasutada seast kõike, mis võimalik. „Põhimõte on kasutada ta ära ninast kuni sabani,” räägib ta. Talveperioodil läheb käiku ka veri, millest valmistatakse eestlasele tuttavaid veretooteid. Eraldi toodetena on müügil tapasaadused, mille hulka kuuluvad neer, kõrv, pea, ploomirasv, rääkimata maksast ja jalgadest, millest saab näiteks sülti keeta.

Mettase ütlust mööda on tehase võimekus toota ligemale 100 000 kilogrammi lihatooteid kuus. Täismahu saavutamisel ollakse poolel teel, aga kümnekuulise tegutsemisaja jooksul on see tema arvates normaalne tulemust.

Müügiläbirääkimisi peetakse kõigi suuremate kaubanduskettidega ja selles osas on tulemas häid uudiseid.

Kodupiirkond on käes

Kodupiirkonnas on suurim partner Raplamaa Tarbijate Ühistu, kelle kauplustes on tooted müügil möödunud aasta novembrist. Samuti on Frank Kutteri klientideks enamik Raplamaa hotelle, restorane ja muid toitlustusasutusi, nende hulgas koolid ja lasteaiad. „Raplamaa teab ja usaldab meid,” ütleb Mettas.

Vaikselt on Harjumaalgi kanda kinnitatud. Näiteks on tooted müügil Viimsis Lavendli kaupluses, Tallinnas Kaubamaja ja Stockmanni toiduosakonnas. „Eesmärk on jõuda suurtesse kaubanduskettidesse. Uudsus müüb, selleks saigi loodud uus kaubamärk,” selgitab Mettas.

Frank Kutteri toodete eripäraks on värskus ja puhtus. „Rõhutame, et meil on puhas eestimaine sealiha ning lihatooted on naturaalsed ja liha täis,” tutvustab Mettas. See ei ole pelgalt sõnakõlks. „Retseptuuris järgime, et tooted oleksid liharikkad ja puuduksid igasugused maitsetugevdajad ning lisaained oleksid looduslikud,” väidab Mettas.

Ühe eripärana märgib Mettas seda, et Frank Kutteri lihatööstuses puudub võimalus liha külmutada, mis suuremates lihatööstustes on tavaline. Näiteks kui grilliajal reklaamitakse, et šašlõkk on käsitsi lõigatud, on tõenäoline, et seda ei jõuta teha nüüd, kui nõudlus on suur. „See on lõigatud varakevadel ja pandud sügavkülma grillihooaega ootama,” teab Mettas.

Frank Kutteri valikus on valdavalt klassikalised lihatooted ja neid üritatakse teha nii hästi kui võimalik. Näiteks sardellis ja viineris on lihasisaldus 70 protsenti. „See on optimaalne, et toode säilitaks head maitseomadused ja oleks hamba all meeldiv,” selgitab Mettas.

Pakutakse nii sea- kui ka kodust hakkliha, mille tarbeks veiseliha varutakse Märjamaa lihatööstusest. „Hakkliha on palju kiita saanud – eeskätt pealinna toitlustajatelt –, sest see on taine ja väga kvaliteetne,” mainib Mettas.

Iga algus on raske

Mettas tunnistab, et uue lihatööstuse käivitamine on olnud väljakutseid nõudev ettevõtmine. Korraga tuleb tegelda paljude teemadega, nagu tootmine, turundus, tootearendus, hügieen jne. Omaette teema on personali leidmine ja tööl hoidmine. „Tööjõu probleem on suur,” tõdeb Mettas. „Isegi kui leiame inimese, on pidama jääda raske, kuna töökeskkond on külm. Abiks on kutsumus töötada toiduainetega.”

Just otsitakse lihalõikajat, kelle ameti omandamine võib võtta kuni aasta. Lihalõikaja saab palka lõigatud liha koguse pealt, seega on tähtis kiirus, aga samas peab säilima väga hea kvaliteet. „Otsime noori tugevaid mehi, kes taluvad rutiini ja külma keskkonda,” lisab Mettas. Praegu on ettevõttes 16 töötajat.