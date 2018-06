Maheviljast leitakse keelatud aineid

Scandagra tootejuht Marge Pähkel räägib, et nad on tegelnud mahevilja kokkuostuga viimased kuus aastat ja mullu sügisel oli esimene kord, kui nad avastasid ühes partiis keelatud ainet – kasvuregulaatorit. See juhtum pole veel lõpplahenduseni jõudnud.

„Üks vale koorem rikub suure hulga korralikku kaupa ja kahjud on väga suured,” tõdeb Pähkel. „Seega on puhtus ja usaldus ning kontroll ülitähtsad.”

Põllumajandusameti mahepõllumajanduse ja seemne osakonna juhataja Anu Nemvalts ütleb, et

mahevaldkonnas on tuvastatud taimekaitsevahendite jääke või tavatoodangu märgistamist mahedana keskmiselt paar korda aastas. Rikkumisi on leitud tootja juures võetud proovidest ja hilisemal dokumentide kontrollil. Samuti on rikkumisi tuvastatud kokkuostjatelt saadud info põhjal. „Oleme tuvastanud tahtlikke rikkumisi, kuid on tekkinud ka kahtlusi tavatootjate taimekaitsetööde nõuetekohasuses,” lisab ta.

Karmid tingimused

Baltic Agro mahevilja ostu-müügijuht Vallo Tenson räägib, et nad on mahevilja kokku ostnud kolmel hooajal ja viljapartiide ning -koormate analüüsimisel on leitud taimekaitsevahendi jääke.

„On mitmeid juhtumeid, kus koormatest võetud proovide analüüsimisel leitud taimekaitsevahendi jäägi sisaldus on ligilähedane või isegi suurem võrreldes tavavilja keskmisega. See viitab kõige tõenäolisemalt katsele müüa mahevilja nime all tavavilja,” räägib Tenson.

„Kui tarnitud mahevilja koormast leitakse analüüsi tulemusena taimekaitsevahendi jääke, siis fakt jääb faktiks ning kauba müüja vastutab kogu kahju eest,” nendib Tenson. „Lisaks mahevilja ja tavavilja hinnavahele on tal kohustus kompenseerida ka kogu kahjustatud partii ehk ristsaastunud koguse hinnavahe ning kaasnevad kulud: laokulud, transpordikulud, analüüsikulud ... Näiteks möödunud hooajal oli mahe- ja tavakaera hinnavahe keskmiselt 200 eurot tonni kohta.”

Suurt rahalist kahju põhjustavad probleemid võivad pahatihti peituda vilja ladustamises või kuivatites ja transpordivahendites – need on kohad, kus ristsaastumise risk on kõrge, sest seal käideldakse ka tavavilja, selgitab Tenson.

Samuti on reaalne oht, et tavapõllul tehtavate tööde käigus kandub tuulega mahepõllule mõnd keelatud ainet.

Kuna mahetootjate lisandudes ja mahtude kasvades riskid suurenevad, muutub ka kontroll mahevilja üle järjest karmimaks. Kui kaup on lattu toodud, siis visuaalselt ei saa tuvastada, kas tegu mahekaubaga. Kokkuostjad võtavad igast partiist proovid.

Scandagra hoiab kõik vastuvõetud vilja koormapõhised proovid alles 1,5 aastat ja laseb neid analüüsida peale oma labori Saksamaal, kus tehakse taimekaitsevahendite puhtuse analüüsid.

„Kuna Scandagra müüb kauba edasi Euroopasse või USAsse, peab lõppostja olema veendunud, et kaup on aus. Kui lõppostja näiteks Saksamaal avastab, et vili ei vasta täismaheda nõuetele, kontrollib ka tema ja edastab meile partiinumbrid ning nii saame meie tuvastada rikkunud põllumehe,” kirjeldab Pähkel. „Kindlasti pöörame kontrollile senisest veel rohkem tähelepanu. Ka põllumees peab tegema kõik, et viia ristsaastumise risk nullini oma ettevõttes või kui kuivatab vilja naabrimehe juures.”