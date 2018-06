Kombivarustusega rullipress rullib ja kiletab ühe töökäiguga

Rullipressiga kogutakse ja pressitakse eelnevalt niidetud ja vaalu jäetud rohumassi või kaarutatud ja vaalutatud kuiva heina, samuti võib sedasi pallitada kombaini järel vaalu jäetud teraviljade põhku. Nii on enamik rullipresse võimelised kokkupressitud rohurulle kas kiletama või heinast ja põhust pressitud rulle võrgu sisse mähkima. Kokkuhoid materjali arvelt väljendub näiteks uues rullipressis Kuhn i-BIO+, mis kasutab eraldi laia mähkimiskile asemel tavalist 750 mm laiust kilet. Nii peaks ühe silopalli hind tulema mõnevõrra soodsam, sest eraldi lai mähkimiskile on hinnalt kallim.

Selleks on pressil kaks kilerulli – pärast pressitud rulli sidumist tõuseb pressikambri kaas üles ja mähkimine tehakse kiirelt kahe kilerulliga. Rullipressi töö ühildub ISOBUS-süsteemiga ning on juhitav nii automaatselt kui käsitsi. Ühe rulli mähkimine võtab sõltuvalt tingimustest poolteist-kaks minutit.

Põhimõtteliselt on põllumehe valida, kas soetada selline rullipress, mis ise ka rulli kilesse või võrku mähib või kasutada vaid rullipressi ja hiljem kogu põllu rullid korraga kilesse või võrku mässida, kasutades selleks juba eraldi seadet. Üldiselt kasutatakse rullsilo tegemiseks kiletavaid kombipresse, heina- või põhurullide jaoks piisab tavalisest rullipressist. Üldiselt on põhupressidena kasutatavad ümmargusi suuri rulle pressivad seadmed, aga saadaval on ka erineva suurusega kandilisi põhupakke tegevad pressid.

Eesti põllumeeste seas on üsna populaarsed McHale rullipressid ja -mähkurid. Uuematest toodetest on sel aastal saadaval Fusion kombipressid, mil muudetav kambimaht ja rulli kilesse mähkimise võimalus, samuti Orbital kiletajad. Viimasel on uuendusena näiteks hüdrauliline rullilangetaja tugijalg, kombipressil aga varasemaga võrreldes modifitseeritud kile pingulhoidmise tehnoloogia.

Võimsamad rullipressid on üle kahe meetri laiuse koguriga, mil mõlemapoolsed teod heina või rohu etteandeks ja pressil lisaks peenesti. Sellised pressid vajavad traktorit jõuallikaga vähemalt 80 hj, tõhusam on töö aga siiski rohkem kui 100 hj arendava vedukiga. Suurematel pressidel, näiteks John Deere C441R, on lisavarustusena saadaval ka topeltsild, et koos rulliga üpris raskeks muutuva masina surve põllupinnale ühtlasemalt jaotuks.

Rullipresse on muudetava ja statsionaarse kambrimahuga. Esimesed võimaldavad rullida erineva läbimõõduga rulle, teised teevad neid kindla suurusega. Pressi tööpõhimõte on selline, et kui materjal, rohumass või kuiv hein rullikambrisse kogutakse, hakkavad rullikud seda vastupäeva suunas keerutama. Sedamööda, kuidas materjal muudkui koguneb rullikamber täitub. Lisarullikud lihvivad rulli veel, seejärel liigub see kiletamisse või sidumisse ja rull ongi valmis. Võimsate presside puhul ei kulu ühe rulli tegemisele minutitki, keskmine rulli valmimise aeg jääb siiski pooleteise minuti kanti.

MIS ON MIS: Kombineeritud rullipress John Deere C441R

Püsikambriga rullipress-kiletaja.

Minimaalne veduktraktori võimsustarve: 100 hj.

Koguri töölaius: 2–2,2 m.

Rulooni läbimõõt: 1,25–1,35 m.

Tööjõudlus: kuni 80 rulli tunnis.

Sobib kõikide põllukultuuride pressimiseks.

Üks kandev sild või tandemsild.

Lõikenugade arv: 13 või 25.

Ummistusi aitab vältida kogu masina laiuses alla lastav koguri põhi.

Kasutatav nii kuiva heina ja põhu kui märja silomassi töötlemiseks.

Rullide kiletamine, nöörsidumine ja võrgu mähkimine.