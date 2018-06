Parimaks metsamajandajaks pürib 9 metsaomanikku

Arpo Kullerkupp Eesti Erametsaliidust rääkis, et Eestis on üle 100 tuhande erametsaomaniku, kellel kõigil on oma metsa majandamisel oma eesmärgid ja põhimõtted. «Ka tänavuste osalejate seas on väga erineva metsaomandiga ja majandamisviisidega kandidaate,» ütles Kullerkupp, kelle sõnul annab konkurss hea võimaluse metsaomanikke tubli töö eest esile tõsta.