Otse: Valgas selgub laupäeval Eesti raiemeister 2018

«Võistlus tõotab tulla väga pingeline,» rääkis raiespordisarja xCUT CUP projektijuht Mart Kelk. «Meistritiitlile võistlejaid on mitmeid. Eelolevatelgi võistlustel osalevad mitmekordsed Eesti meistrid ja maailmameistrivõistlustel silma paistnud Andres Olesk, Taavi Ehrpais ja Sulev Tooming, maailma ja Euroopa võistlustel juuniorsportlasena mehetegusid teinud ja nüüd profiklassis võistlev Jarro Mihkelson. Nii et võitjat ennustada on täiesti võimatu!»