Aasta parim noortalunik Meelis Lindret: võidu tõi kogemus

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimehe Roomet Sõrmuse sõnul näitas võistlus, et Eesti leidub noori, andekaid ja osavaid põllumehi. «Usun, et tänasel võistlusel osalemise järel on paljudel ees karjäär eduka põllumajandusettevõtjana. Eesti põllumajanduses on toimumas põlvkondade vahetus, mistõttu on sektorisse uusi tegijaid hädasti vaja,» kõneles Sõrmus.