Otse: raiesportlased saevad Türil võidu peale puid

Raievõistluste sarja xCUT CUP 2018 teine osavõistlus «TOP10» on Eesti raiesportlastele ka üheks MM-ile pääsemise valikvõistluseks. Sel aastal koguneb võistlustulle tõeline raiesportlaste paremik, kohal on Eesti, Läti, Leedu, Soome ja Valgevene sportlased.

Kelk lisas, et võistlused tulevad kindlasti pingelised ja huvitavad. «Käesolev aasta on ka raiespordi maailmameistrivõistluste aasta, need toimuvad augustis Norras. «TOP10» on võistlus, mille tulemused lähevad arvesse ka Eesti koondise kokkupanemisel. Nii et kindlasti annavad kõik osalejad endast maksimumi.»