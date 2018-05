Luigel tähistatakse Eesti lehmade auväärset teist kohta Euroopas

Eestis aretatavate veisetõugude tutvustamise korraldab Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu, mille juhatuse esimees Tanel Bulitko sõnutsi on fookuses just piimaveised, kuna 2017. aasta Euroopa riikide lehmade piimatoodangust selgus, et Eesti on piimatoodangult ühe lehma kohta Euroopas teisel kohal, keskmise toodanguga 9159 kilogrammi (kg).