Vaata, millised on tänavused suured toidusündmused

Tänavu toimuvad suured toidusündmused

· 28. aprill ‒ avatud kalasadamate päev (www.avatudsadamad.ee). Üle Eesti on avatud 23 kalasadamat, kus saab tutvuda kalandusega, maitsta kohalikku kalatoitu, kaasa osta värsket kala ja kalatooteid ning osa võtta kogu perele mõeldud meelelahutusprogrammist.

· 4. mai 2018 ‒ mai 2019 – Pärnumaa maitsete aasta (http://eestitoit.ee/et/content/2018-parnumaa-maitsete-aasta-programm). Eesti toidu aastat valitakse kolmandat korda; tänavu on see pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale. 4. mail 2018 antakse Eesti toidupiirkonna tiitel üle Pärnumaale restoranis Eagle, kus kohalikud maitsed on oskuslikult terviklikuks menüüks kokku pannud Eesti peakokkade ühenduse president Rudolf Visnapuu.

· 21.–27. mai ‒ avatud toidutööstuste nädal (www.eestitoit.ee). Oma uksed avab uudistajatele üle 27 toidutööstuse.

· 22. juuli ‒ avatud talude päev (www.avatudtalud.ee). Üle 200 talu ja põllumajandustootmise üle Eesti avavad oma uksed ja südamed ning kutsuvad kõiki vaatama, kust tuleb piim ja kuidas leib lauale saab. Külastajad saavad avatud talude päeval näha nii suuri farme kui ka väiksemaid talusid, põnevat põllumajandustehnikat, erinevaid loomi ja taimi. Kohapeal saab maitsta ehedat talutoitu ja osta kaasa kohalikke tooteid. Igal talul on oma programm, milles näidatakse oma talu eripärasid.

· 2018. aastal on Eesti toidutee projekti fookus Eesti hommikusöögil (peatselt rohkem infot www.toidutee.ee).

· September 2018 ‒ Eesti toidu kuu (www.eestitoit.ee). Tänavu toimub neljandat korda Eesti toidu kuu, mil huvilistel on võimalik külastada mitmesuguseid toiduüritusi.