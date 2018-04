Külainimesed laiendavad nutikalt teenuseid

Näide on võtta Pärnu linnast Tõhela külast, kus valmis massaažibuss, milles on professionaalne massaažilaud, riietusruum, küte, invatõstuk ja vajadusel WC kasutamise võimalus. Töötab selles liikuvas massaažikabinetis koolitatud massöör Elo Algma.

MTÜ Tõhela Külaseltsi juhatuse liige, külavanem ja ettevõtja Andres Laur kui üks bussi ümberehitajaid räägib, et varem Soomes koolibussiks olnud sõiduki eelmine omanik oli salongist istmed välja võtnud ja registreerinud selle autoelamuks. Tõhela mehel oli tükk asjaajamist ja uueotstarbelise bussi registreerimine „käis läbi Tallinna”.

„Ei teagi, kust see mõte sündis, aga ilmselt kuskilt seda rada, et Vene ajal sõitis maal ringi teenindusbuss, seal oli juuksur, remonti sai anda televiisorid ja raadiod. Oli veel omaette villavahetusbuss, nii et teenused liikusid küla vahel,” meenutab Laur. „Kui tahad maal ettevõtja olla, siis kohapeal jääb rahvast vähemaks, paljud ei hakka sõitma 10–15 kilomeetrit kusagile teenuse järele, vaid teenus peab koduukse alla jõudma. Kuidas massaažibuss nüüd tööle läheb, seda ei oska öelda, sest on alles algus.”

Väikebussis on pehme vaipkate, kardinad tumendatud klaasidega salongiakende ees, mahe muusika, kliendiküsitluslehe täitmiseks saab seinalt alla tõmmata laua ja selle siis ruumi kokkuhoiuks tagasi lükata. Lauri jutu järgi kulusid bussi ümberehitamisele ja sisustamisele kolme kuu vabad õhtupoolikud.

„Talupojatarkuse ja nii-öelda omandatud kogemuse pealt on püütud see massaažibuss kokku panna, võib-olla midagi on vaja veel muuta või täiustada, aga elementaarne on olemas. Peamine, et kliendil oleks soe ja hubane olla,” arutleb Laur.

Elo Algma teadmisel on Tõhelas valminu praegu Eestis ainukene liikuv massaažisalong, millega ettevõtja käis Ajujahis ja jõudis 100 parima idee hulka.

„Kui meil mõte tekkis, nägime vaimusilmas ühe kliendina väikest turismiettevõtjat, kel ei ole võimalust massööri palgal hoida, aga kes pakuks külastajatele meeldivat lisateenust,” mainib Algma.

Prooviseanssidel käinud imestavad, kuidas väikebussi selline kabinet on oskuslikult ära mahutatud ja küsivad, mida tähendavad tähed ELAN logo all. Sõna on tuletatud Elo ja Andrese eesnimedest, aga sõnale „elan” võiks ka hüüumärgi taha kirjutada.