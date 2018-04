Põllumajandusrehvide märgistust ei tohi eirata

Seda näitajat kasutatakse rehvitööstuse aegadest, kui rehvikoordina kasutati puuvillast niiti – kihilisuse arv näitas niitide arvu rehvikarkassis. Tugevama nailoni ja teiste sünteetiliste kiudude, aga ka metalltraadi kasutuselevõtuga rehvi tugevduses on tugevuse saavutamiseks vaja vähem kihte. Kihtide arv on kaotanud sõnasõnalise tähenduse ning muutunud tinglikuks näitajaks. Viimasel ajal hakkab kihtide arvu välja tõrjuma informatiivsem näitaja – koormusindeks, kuid teatud rehvirühmade, sealhulgas tööstuslike rehvide puhul on see veel kasutusel.

Rehvi karkass mängib rehvi resistentsuse parandamises arvestatavat osa. Rehvikihid koosnevad sünteetilistest materjalidest (kevlar, nailon, polüester), mis katavad rehvi täies ulatuses. Rehvide kihid asetsevad üksteise peal. Eristada võib diagonaalrehve (kihid on üksteise peal 55kraadise nurga all) ja radiaalrehve (rehvikihid on risti rehvide pöörlemise suunaga).

Rehvi kiiruspiirang

Rehvi suurust märgistatakse arvukombinatsiooniga, näiteks 12–16.5, kus 12 on rehvi profiili tinglik laius tollides, „–” märgib diagonaalrehvi (radiaalrehvi tähis on „R”), 16.5 on rehvi tinglik kontaktläbimõõt tollides. Tinglik suurus ei pruugi ühtida tegeliku suurusega.

Kasutusel on nii Euroopa mõõdusüsteem millimeetrites kui ka Ameerika oma tollides. Seda tuleb meeles pidada ja arvestada. Tegelikku suurust tuleb vaadata rehvitootja kataloogist ja standardist. Praktikas võib rehvi suuruse umbkaudu arvutada, teisendades tollid millimeetriteks: üks toll = 25,4 mm.

Rehve võidakse liigitada ka kasutuskoha järgi. Kui rehvil on märge not for highway use, tähendab see seda, et rehv on mõeldud kasutamiseks näiteks ainult ehitusplatsil või põllul ja sellega ei tohi sõita kiiremini kui 15 km/h. Märge mitte teedel kasutamiseks, vahel esineb ka märgistus N.H.S, see on kohustuslik märgistus rehvidel, millel ei ole DOTi (USA transpordiameti) ametlikku luba või ECE (Euroopa majanduskomisjoni) sertifikaati üldkasutatavatel teedel sõitmiseks.

Praktikas kasutatakse seda märgistust tööstuslikel ja erirehvidel, millega ei sõideta kiiremini kui 15 km/h, et vältida nende rehvide paigaldamist kiiremini liikuvatele sõiduvahenditele. Samas ei keela märgistus nende rehvidega sõidukil üldkasutatavatel teel liikuda, tuleb vaid järgida nõuet, et liikumiskiirus jääks alla 15 km/h.

Rehvidel leidub sisukat infot

K-395 – rehvi mudeli tähistus

-01 – tootjafirma kood

KENDA/STARCO – tootjafirma nimi või kaubamärk

NYLON – materjal (nailon), millest on tehtud rehvi karkassi koort

26142008 – rehvi seerianumber (vahel nimetatakse ka tehasenumbriks). See on rehvi märgistuse oluline osa, mis võimaldab konkreetse rehvi selle unikaalse numbri järgi tuvastada. Tööstuslikel rehvidel ei ole seerianumbri märkimiseks rangeid reegleid. Nii võib mõnede rehvide seerianumber sisaldada ka tarbijale praktilist huvi pakkuvat teavet, näiteks rehvi valmistamise aega. Konkreetses näites tähistavad numbri esimesed neli kohta (2614) tootmise aega – 26 on nädala number ja 14 on aasta 2014. Rehvi ostes on kasulik vaadata selle tootmise aega, sest rehvi garantii ei kesta üle viie aasta. 2008 on järjekorranumber.

LOAD RANGE – koormusvahemik USA Rehvide ja Velgede Assotsiatsiooni (Tyre and Rim Association – TRA) klassifikatsiooni järgi. Koormusvahemik määrab koormuse ja rõhu lubatud piirid. Konkreetse rehvisuuruse faktilisi koormuse ja rõhu näitajaid tuleb vaadata Rehvide ja Velgede Assotsiatsiooni aastaraamatust (Tire and Rim Accociation Yearbook). Seda näitajat kasutatakse vananenud kihilisuse näitaja asemel. E vastab kihilisusele 10PR.

TL – sisekummita rehv

TT – sisekummiga rehv