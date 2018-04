Briti lehmal sündisid haruldased kolmikud

Owen eeldas, et sündinud on kaksikud ning kui teine vasikas oli ilmale tulnud läks mees lõunat sööma. Naastes avastas ta, et tulemas on veel üks vasikas. «See on uskumatu. Viimseil tiinuspäevil oli lehm hiiglaslik – ta oli nagu rannapall,» rääkis Owen BBC-le. Owen rääkis, et vasikad – kellel nimeks Üks, Kaks ja Kolm – jäävad kokku ning neid peetakse edaspidi aretusmullikatena.