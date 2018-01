Audit: RMK on pikaajaliselt ja oluliselt rikkunud metsade säästva majandamise nõudeid

Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO) eksperdid esitasid auditi läbiviijale hulgaliselt tähelepanekuid ja näiteid, mille kohaselt on RMK mitmes piirkonnas pikaajaliselt ja oluliselt rikkunud metsade säästva majandamise nõudeid ning selle käigus loodusväärtusi kahjustanud.

OÜ NEPConi läbiviidud korralise auditi tulemusel tõstatati kokku 7 mittevastavust. Neist kahe suurema aluseks olid EKO ekspertide toodud näited juhtudest, kus RMK on raietega kahjustanud või hävitanud vääriselupaiku (VEP), samuti maha raiunud mitmete ohustatud ja kaitsealuste liikide elupaiku. Näiteks on RMK määranud lageraiesse vanu loodusmetsi, hävitanud kanakulli pesitsuspaikasid ning kahjustanud kuivenduse rekonstrueerimisel metsise mängualasid.

Keskkonnaühenduste hinnangul saab RMK teha oma töös koheseid ümberkorraldusi, mis välistaks sellised juhtumid. «RMK võiks olla vastutustundlikus metsade majandamises eeskujuks teistele metsaomanikele. Ent audit näitab paraku olulisi puudusi riigimetsas loodusväärtuste hoidmisel,» selgitas Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimees Tarmo Tüür. «Ühe meetmena peab peatama raied kõigis potentsiaalsetes vääriselupaikades, kuni need on ekspertide poolt inventeeritud. Oleme ses osas avatud ka koostööks, et aidata kõiki selliseid metsi välja selgitada,» lisas Tüür.