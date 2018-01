Elektrooniline PRIA parandab põllumehe vead koheselt ära

2018. aastast saab otse- ja üleminekutoetusi taotleda konkreetse toetuse taotlusperioodil Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) elektroonilise e-teenuse keskkonna kaudu.

«Suurim kasu taotlejale on see, et tänu PRIA e-teenuse keskkonnas toimuvatele automaatsetele kontrollidele on taotlejal võimalik taotluse täitmisel teada saada vigadest või puudustest taotlusel ja need kohe ka ära parandada, vältides seeläbi hilisemaid võimalikke toetussummade vähendamisi,» kõneles maaeluminister Tarmo Tamm.

Suurem osa andmetest tuleb nüüd taotlejal esitada PRIA e-teenuse keskkonna kaudu. Kui tegemist ei ole esmataotlejaga, on PRIA e-teenuse keskkonnas taotlejale ühtlasi kättesaadav toetuse menetlemiseks vajalik teave taotleja ja taotletava toetuse kohta.

Niide peab enne taasiseseisvuspäeva koos olema

Otsetoetuste üldistes nõuetes pikendatati põllumajandusmaa hooldamise tähtaega ning täpsustatati põllumajandusliku tootmistegevuse kontrollimise tähtaega. Põllumajandusmaa on nõuetekohaselt hooldatud, kui seda vegetatsiooniperioodi jooksul niidetakse ja niide kokku kogutakse või muul viisil hooldatakse, näiteks hekseldamise teel, hiljemalt taotluse esitamise aasta 20. augustiks. Põllumajanduslikuks tootmistegevuseks kasutatava põllumajandusmaa kontrollimisel lähtub PRIA 1. septembri tähtajast.

Mida veel muudeti?