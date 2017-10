Piimanädal: lehmade ja mullikate ostmine

Loomade ostuga võivad kaasneda ka lühemaajalised terviseprobleemid, nagu transpordistress, poegimisjärgsed ainevahetushäired ja jalahädad. Stressist tingituna on aga nõrgenenud loomade loomulik vastupanuvõime keskkonnast tulenevatele haigustekitajatele. Seepärast tuleb loomad udara- ja emakapõletike vältimiseks paigutada laudas kõige paremini ventileeritavasse osasse ning nende asemete puhtusele tuleb pöörata kõrgendatud tähelepanu.

Uue pidamisviisiga kohanemine võtab aega

Mullikad harjuvad kiiresti uue keskkonnaga juhul, kui see on sarnane eelnevaga. Kui aga näiteks loomad viiakse lõaspidamiselt vabapidamisele, võtavad nad aseme probleemideta omaks vaid siis, kui see on puhas, kuiv ja mugav.

Lehmad, kes on ostetud lõaspidamisega laudast, ei harju vabapidamislauda puhkeala, lüpsiplatsi ega söötmisalaga kuigi kergesti. Kui aga viia loom vabapidamiselt lõaspidamisele, võtab loom aseme omaks paari päevaga. Seda muidugi juhul kui ase vastab looma suurusele. Loomade toitumine võib olla paar päeva häiritud juhul, kui uus söödasõim või söötmisala erineb oluliselt eelmisest.

Suurt gruppi tuleb hoida alguses eraldi

Kui ostetakse suurem grupp loomi, tuleks neid hoida eraldi grupina vähemalt esimesed 120 lüpsipäeva. Ühest karjast ostetud loomadel on grupisisene hierarhia juba välja kujunenud ja koos on neil loomadel keskkonna vahetusest tingitud stressist lihtsam üle saada. Lisaks pidurdab selline grupeerimine ostuloomadega kaasa toodud võimalike haigustekitajate levikut.

Et saada ostetud loomalt maksimaalne toodang ja vähendada keskkonnamuutusest tingitud stressi, tuleks loomad osta arvestusega, et nad poegiksid septembris-oktoobris või märtsis-aprillis. USAs läbi viidud uuringud on näidanud, et sel ajal ostetud loomad annavad võrreldes mistahes muul ajal poeginutega 5-7protsenti rohkem piima.

Allikad: EPJ, MES, RT