Tallinnas kohtuvad Euroopa juhtivad taimeterviseametnikud

«Esmatähtis on ohtlike kahjustajate leviku ennetamine, mistõttu ka selle kohtumise üheks eesmärgiks on arutada järgnevaid tegevusi avalikkuse teadlikkuse tõstmiseks,» ütles Põllumajandusameti peadirektori asetäitja Raina Mõttus. «Samuti on kavas otsida võimalusi kriisiplaanide koostamise tõhustamiseks ja vahetada liikmesriikide kogemusi nende rakendamisel.»

Kohtumise päevakorras on lisaks 2019. aastast jõustuvate uute Euroopa Liidu taimetervise ja kontrollimääruse rakendamine, Hiinast pärit puidust pakkematerjali massiline nõuetele mittevastavus, Euroopa Toiduohutuse Ameti tegevused seoses ohtlike taimekahjustajate ja riskide hindamisega ning kõrge riskiga taimede ja taimsete toodete määratlemine.

Kohtumise raames külastatakse ka tootmisettevõtet ja tutvustatakse kartuli ringmädaniku ja tõrjemeetmete olukorda Eestis.