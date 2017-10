Avatud toiduainetööstuste nädal paotab söögitööstuse uksed

Viinakuu teisel nädalal pakuvad 26 toiduainetööstust üle Eesti nädala vältel huvilistele võimalust tulla tootmisettevõttesse ekskursioonile. Seniste registreerumiste põhjal on populaarsemad tööstused Kalevi kommivabrik ja jäätisetootja Balbiino. Täitunud on 30 ekskursioonigruppi, kuid veel on hulgaliselt võimalusi liituda ekskursioonidega mitmetesse teistesse ettevõtetesse.

Huvi on suur ka tootja pool

«On hea, et inimesed saavad oma silmaga veenduda, et kohalik toidutootmine on väga suur väärtus ja ettevõtted teevad tänuväärset tööd meie toidulaua katmisel,» ärgitas minister kasutama võimalust tööstustesse huvikäigule minna.

Toiduliidu juhataja Sirje Potisepa sõnul valmistab suurt heameelt, et käesoleval aastal on tööstuste nädalaga tulnud kaasa nii palju toidutootjaid, tervelt kolmandiku võrra rohkem kui mullu. «Samamoodi on rõõm tõdeda, et ka rahva huvi on olnud suur. See näitab, et inimesed hoolivad kodumaisest toidust ja tunnevad siiralt huvi selle valmistamise vastu,» sõnas Potisepp.

«Pean väga positiivseks, et lisaks suurtele toidutööstustele soovivad selle nädala raames oma tootmist ja toodangut tutvustada ka paljud väiksemad põllumajandusettevõtted, kes väärindavad ise põllult ja laudast tulnud saadusi. Kõikidele neile, kes suvisel avatud talude päeval põllumeestele külla ei jõudnud, avaneb taas hea võimalus näha, kuidas valmib juust väikemeiereides, tehakse põnevaid maitseainesegusid või jõuab purki erinevat sorti mesi ja pudelisse kodumaine õunasiider,» tõi esile Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Tiina Saron.