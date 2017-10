Kuidas istutada lehtpõõsahekki

Muidugi on tihe roheline müür palju ilusam kui näiteks lihtne võrkaed. Sellise müüri kasvatamisega on aga palju tööd, tihe lehtpõõsahekk ootab suve jooksul kolm korda pügamist. Alt hõredaks jäänud, tühikutega või ebaühtlane hekk pole kuigi kena. Vabakujulise ehk vabalt, ilma pügamata kasvava hekiga on lihtsam, kuid vanu oksi on ikka vaja igal aastal põõsaid hooldades välja lõigata.

Heki jaoks tuleb leida paraja kõrgusega meelepärane ja külmakindel taimeliik, mis kasvab hästi teie krundi mullas. Ja enne taimede koju toomist on vaja heki jaoks maa ette valmistada.

Sügisese istutuse plussid

Potis kasvavaid lehtpõõsataimi saab istutada kogu hooaja vältel. Kui istutate heki paljasjuursetest istikutest, mis on odavamad kui nõuistikud, siis selleks tööks on aga just oktoober hea aeg. Ümberistutamine traumeerib taime. Et elukeskkonna muutus paremini läheks, istutatakse paljasjuurseid lehtpõõsaid kas pärast kasvu lõppu või enne selle algust. Sügisel on selleks tööks õige aeg siis, kui taimelehed kolletuvad ja öökülm need lahti lööb, kevadel aga maa tahenedes ja soojenedes, kuid kindlasti enne pungade puhkemist. Kevadel on igasuguseid aiatöid palju ja istutamiseks sobiv ajavahemik jääb sageli üürikeseks. Raskel ja niiskel pinnasel, kus külm võib taimed mullast hõlpsasti välja kergitada, võiks istutustöö siiski ehk kevadeks jätta.

Sügisese hekiistutamise kasuks kõneleb see, et õhk on niiskem ja ilmad jahedamad, mullas on piisavalt niiskust ja heki kastmisega on teil seega vähem muret. Eriti tähtis on see sügisene niiskusvaru liivasel ja põuasel pinnasel, liivmullad kuivavad kevadel väga ruttu. Sügisel on head istutusaega keskeltläbi umbes kuu, see töö peaks tehtud saama nii, et taimedele jääks enne püsivate külmade algust paar nädalat juurdumisaega. Igihaljaste taimede istutamiseks on tänavu juba hilja, see töö pidanuks tehtud saama septembri keskpaigaks, sest neil võtab juurdumine rohkem aega.

Vabama vormi võlu

Vabakujulises hekis kasvavad põõsad vabalt kõrvuti oma loomulikus suuruses. Nende oksad peaksid aga sirgudes enam-vähem kokku ulatuma, siis on hekk ka tõkkeks, kust ei saa läbi jalutada. Sedasi on väga kenad kõrged või madalamad õitsvad põõsaliigid ja nende sordid, mida ei raatsigi pügada, näiteks harilik sirel ja ungari sirel, harilik ebajasmiin, tatari kuslapuu, tuhkur enelas ja pihlenelas, harilik lumemari; madalamatest põõsastest harilik põõsasmaran, nipponi ja jaapani enelas.

Vabalt kasvades on ilusad ka söödavate viljadega liigid, nagu kurdlehine kibuvits, kuldsõstar, toompihlakas, meie tänavune aasta puu viirpuu ja must aroonia, mille lehtedel on ka väga kaunis sügisvärvus. Siberi kontpuudki on kenamad vabakujuliselt, need kannatavad küll hästi lõikust, kuid nende katkilõigatud suured lehed ja pügades nähtavale ilmuvad oksatüükad pole kuigi ilusad. Pealegi tahame ju talvel imetleda kontpuude erepunaseid oksi. Paremini värvuvad noored oksad, kui palju lõigata, siis on vanad oksad, mis pöetavas hekis mõjule pääsevad, igavalt pruunikashallid. Vabalt kasvavaid kontpuid võiks igal kevadel noorendada nii, et kärbite üheaastaseid oksi umbes neljandiku võrra.