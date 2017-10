Hiiumaa meistrid said Saaremaal hakkama pukktuulikuga

Üritusel võtavad sõna Altia Eesti AS juhatuse esimees Kristel Mets, kes räägib Saaremaa ja tuulikute tähendusest ettevõttele, ning Tuulikute Meistrikoja ekspert ja arhitekt Mihkel Koppel, kes räägib Kaasiku tuuliku ajaloost, eripäradest ja renoveerimisprotsessist.

«Paaste külale langes valik seetõttu, et tuulik paikneb Ranna maantee ääres ning jääb Leisist Orissaarde kulgevale turismimarsruudile. Usun, et taastatud tuulikut hakkab külastama suur osa Saaremaad väisavatest turistidest,» ütles Kristel Mets.

Killuke ajaloost ja tulevikust

Kaasiku tuuliku lasi 1912. aastal ehitada Kaasiku talu peremees Vassili Riik. Pärast vanaperemehe surma 1914. aastal võtsid tuulikuga jahvatamise üle perepoeg Arseni Riik ja Johannes Riik. Tuulikus jahvatati peamiselt oma tarbeks leivajahu ja loomajahu. Pärast loomapidamise lõppu jäi talus seisma ka tuulik. Tuulik töötas viimati 1960. aastatel.

Kaasiku tuulik on järjekorras juba viies, mis saab uue elu Altia Eesti ASi ja Tuulikute Meistrikoja koostööprojekti raames. Järgmisena taastatakse 2018. aasta sügiseks Kuressaare kindluses seal 17. sajandil läänebastionil asunud pukktuulik.

Altia Eesti AS on alates 2013. aastast toetanud Saaremaa sümboliteks peetavate tuulikute taastamist ning eksponeerimist kui pärandkultuuri turismiobjekte. Koostöö tulemusena on seni täielikult restaureeritud 2013. aastal Ennu küla Jaagu tuulik, 2014. aastal Kuusnõmme küla Ilaste tuulik, 2015. aastal Kõruse küla Kivestu talu tuulik, 2016. aastal Liiva-Putla külas Grepi tuulik ning tänavu siis Paaste külas Kaasiku tuulik. Lisaks toetas Altia Leedri küla tuuliku taastamist.