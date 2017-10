Kui pea valutab

Pole kahte identset inimest maailmas. Me kõik erineme füüsise, toitumise, suhtumise, keskkonnatingimuste ja immuunsüsteemi poolest.

Kuigi taimemaailmast saab tervise turgutuseks mitmekülgset abi, on siiski igal taimel omad energeetilised omadused ja mentaalne mõju inimesele.

Toon siin ära mõned erinevalt avalduvad peavalud ja taime, mida sel puhul kasutada.

MÜNDI PEAVALU. See on tunne, et kõik probleemid on kuhjunud. Ma ei jaksa enam, nii palju asju tuleb ära teha. Kõik asjad tulevad korraga, ei tea, millest alustada. Olen pilgeni täis pahna, mis ei mahu enam pähe.

Münti kustutab vana, üleliigse informatsiooni, aitab alustada uut, inspireerides ja noorendades sind. Lõpetab ja aitab alustada.

Pane tassi 1 sl mündilehti, vala peale keev vesi ja lase tõmmata 5 minutit. Joo väikeste sõõmudega ja tunneta, kuidas valu su seest tasapisi lahkub. Tilguta vatitupsudele mündi lillevett ja pane need meelekohtadele, kuni peavalu taandub.

MELISSI PEAVALU. Tunnen, et olen väsinud ja närviline. Päeva tegemised ja tegematajätmised kummitavad, und ei tule või on uni rahutu, 100 mõtet on korraga peas, ma ei meeldi iseendalegi. Olen saamatu ja rahulolematu. Kukal on pinges.

Meliss rahustab, leevendab, tekitab rahulolutunde iseendaga, annab rahuliku une, päevaprobleemid taanduvad.

Pane tassi 1 sl melissilehti, vala peale keev vesi ja lase tõmmata 5 minutit. Joo väikeste rahulike sõõmudega ja tunneta, kuidas valu tasapisi lahtub. Tekib hea vabanenud olek ja rahulik uni. Tilguta melissi lillevett (destillatsiooni meetodil saadud) pähe juuste sisse ja määri kuklasse.

HOBUMADARA PEAVALU. Tunnen, et elu on liiga pingeline, pinge on koondunud pähe. Peavalu menstruatsiooni ajal koos tugeva verejooksuga.

Pane tassi 1 tl hobumadaratõmmist ja vala peale kuum vesi. Lase tõmmata 15 minutit. Hobumadaratee on kootava ja valuvaigistava, pinget langetava toimega.

RAUDROHU PEAVALU. Tunnen, et olen üdini läbikülmunud. Veri ei liigu minu sees, olen külmast kangestunud. Tuul on läbi tõmmanud ja pea valutab.

Raudrohi on sügava, tugeva, intensiivse ja kiire mõjuga taim. Tekitab kiiresti soojatunde ja ajab higistama. Kui peavalu on tulnud külmetamise tagajärjel, aitab raudrohutee efektiivselt.

Pane tassi 1 sl raudrohuõisikuid, vala peale keev vesi ja lase tõmmata 10 minutit. Joo nii kuumalt kui võimalik, võta lusikaga mett peale, ära seda tee sisse pane.

Hoia jalgu soojas raudrohuvannis.

VEISTE-SÜDAMEROHU PEAVALU. Peas kohiseb, pulss on ebastabiilne ja rahutu, vererõhk on kõrge. Olen väsinud ja nõrk, tahan puhata. Pea käib ringi ja kõndida pole kindel, tasakaal on paigast ära. Tahan rahu. Veiste-südamerohi on parim vererõhu kõikumisest tuleneva peavalu korral, rahustab pulsi ja ärritunud tunded.

Pane tassi 1 sl veiste-südamerohu lehti ja õisi, vala peale keev vesi ja lase tõmmata 5 minutit. Tee kõrvale võta lusikaga mett, ära tee sisse pane.