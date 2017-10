Pakkuge lastele kalapulkade asemel päris kala

Paenurme sõnul söödi kalataldrikud igal juhul tühjaks ja üks noormees tuli pärast sööki tema juurde ütlema, et ta muidu üldse kala ei söö, aga seekord sõi ja täitsa maitses. Naise sõnul võiks koolides üldse rohkem kalatoite pakkuda. Kala teadvustamise päevade kõrval võiks koolides olla näiteks ka seente ja teiste metsaandide tutvustamise päevad. «See on hästi oluline, mida koolikokk teeb, tal on nii suur roll väikeste inimeste elus,» leiab ta.

Selleks, et lapsi kodus kala sööma harjutada, tuleks tema sõnul teha toit võimalikult huvitavaks, võtta laps kööki enda kõrvale ja näidata, kuidas ja millest söök valmib. Kasutada võib ka erinevaid nippe, kuidas liig tugevat kalamaitset mahendada, kastes seda näiteks piima sisse. Oluline on ka kala küpsetamise temperatuur, mis ei tohiks üle saja kraadi ulatuda, sest nii jääb kala hästi pehme ja lausa sulab suus. Tundmatu päritoluga kalapulki Paenurm pigem väldiks toidulaual.

Vanemad annavad eeskuju

Põlva Gümnaasiumis kalanädala raames tegutsenud Urpo Reinthal pakkus koos oma YliCooli tiimiga pearoaks tuurafileed ürdi-õlimarinaadis, porgandi-pastinaagipüreed, punapeedi-tšilliketsupit võis praetud kukeseente, bataadikrõpsude ja porgandipuruga.

«Lastele ja kogu kooliperele maitsesid road ülihästi ja õpilased kiitsid toite väga. Öeldi, et kõik oli üli-cool. Suutsime õnneks kõiki üllatada, et kala on väga maitsev ja eriti meeldivaks teevad kalatoidu hästi sobitatud lisandid, mis kõik kokku annab tõelise maitseelamuse,» hindab peakokk ürituse kordaläinuks.

Kõige suurem eeskuju kala söömisel on Reinthali sõnul ikkagi vanemad. «Lapse toitumusharjumused ja tervislik toitumine on ainult isa ja ema kätes. Kõige tähtsam on pakkuda värsket kala, mitte sügavkülmutatud pooltooteid. Kui näiteks kalapulkadega rikutakse laste arusaam kalatoidust ära, siis ümber kasvatada ja tagasi kalausku veenda on ikka väga raske,» räägib ta. «Mõistan, et kala on poes lihast kallim, aga nädalas paar korda või vähemalt korragi võiks värsket kala õhtusöögiks pakkuda. Kui lapsevanem ise millegipärast kala ei söö, siis ei pea laps selle pärast kannatama. Lastele võiks ikka kasvõi eraldi maitsvat kalafileed praadida. Ja muidugi väike soovitus isadele või siis ka emadele – võtke lapsed kaasa ja minge vabal hetkel koos kuhugi jõe või järve äärde kalastama. Praktiseerin ise seda oma kahe tütrega ja võin kinnitada, et see töötab. Kui äsja püütud kala sama veekogu ääres lõkkel küpsetada, on see hoopis erilisem kui kodus pannil kala kärsatada.»