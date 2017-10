Korstnapühkija: kilekotid, kommipaberid, ajakirjad ja plastpudelid ei käi pliidi alla

Kui palju tahma ja pigi küttekoldesse, lõõridesse ja korstnasse koguneb, sõltub kasutatava puidu niiskusest ja sellest, mida küttekoldesse panna.

Korstnapühkija hooaeg kestab maist jõuludeni. Kõige kriitilisem periood algab septembris, kui puhkused on läbi, ja jätkub novembri lõpuni, kinnitab kaheksa aastat küttekollete eest hoolt kandnud Häädemeestel elav Arvo Jõe.

«Täna oli seitse maja, sealhulgas üks kortermaja, homme on jälle seitse, ega palju rohkem ei jõuagi,» tõdeb Jõe. «Isikliku rekordi püstitasin kolm aastat tagasi, kui Kaisma kandis pani kohalik sotsiaaltöötaja mulle nimekirja kokku, aga kuskilt lisandusid veel mõned hädalised ja nii ma seal pealambiga öösse välja neid küttekoldeid hooldasin, tehtud sai 16 kodu.»

Kui praegu Jõele helistada ja tellimus esitada, peab arvestama vähemalt kuuajalise järjekorraga. «Iga aasta loodan, et tööd jääks veidi vähemaks, aga ikka läheb vastupidi. Päris pikalt pole ühtegi puhkepäeva olnud, ka nädalavahetusel mitte. Proua on juba kuri. Meie ameti juures on see lugu, et kui lähed ühele objektile, ilmuvad välja naabrid, kelle küttekolded ja korstnad samuti asjatundja järele igatsevad. Lähed ühte tegema, koguneb viis,» kirjeldab Arvo Jõe oma argipäeva.

Klientuur kasvab iseenesest

Korstnapühkijatel on viis taset, Pärnu kandis on ühel mehel, Kalle Vaargasel, neist kõige kõrgem käes. Neljal, sealhulgas Arvo Jõel, on taskus neljanda taseme paberid. «Tasemed on olulised selles mõttes, et kolmas tase ei luba teha kortermaju, ainult eramaju ja suvilaid. Neljanda taseme omanik võib kõike teha, aga ei saa anda ametlikke ekspertiishinnanguid,» seletab Jõe. «Kliendile on tähtis, et teed head tööd, suhtled professionaalselt ja viisakalt ning teenuse hinda ebamõistlikuks ei paisuta. Puhastamise ajal räägin kliendile täpselt ära, mida ja kuidas teha, et küttekolle võimalikult kaua korras püsiks, ja mida annaks paremini teha. Kui mõnele probleemile kohe vastata ei oska, uurin järele ja helistan tagasi. Kui alustasin, panin lehte kuulutuse, aga nüüd suunan osa töid juba sujuvalt kolleegidele. Klientuur kasvab ilma igasuguse reklaamita.»

Kõik litsentseeritud korstnapühkijad ja Eesti Korstnapühkijate Koja liikmed saavad paar korda aastas üldkoosolekul ja koja korraldatud õppepäevadel kokku. Seal võetakse läbi lisandunud õigusaktid ja kui turule on jõudnud uued kütteseadmed või korstnaliigid, tutvustatakse neid. Küttesüsteeme ja nende variante tuleb pidevalt juurde.

«Käin üsna sageli ehituspoodides uurimas, mida uut on müüki jõudnud, püüan end uuendustega kursis hoida. Sageli paigaldatakse korteritesse kaminaid ja enne kutsutakse meid hindama, kas antud kaminat võib korterisse paigaldada või mitte,» räägib Jõe.

Litsentseeritud korstnapühkija akti, et küttekoldega on kõik korras, nõuavad kindlustusseltsid, aga Jõe kinnitab, et ainult selle paberi pärast teda reeglina ei kutsuta. «Reeglina mõistetakse, et tulega nalja ei ole ja kütteseadmed olgu korras. Pigem on neid, kes on ülikartlikud – käin kogu süsteemi üle ja tulemuseks on paar sentimeetrit tahma ämbri põhjas. Aga parem nii kui teistpidi,» tõdeb Jõe.