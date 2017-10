Tänavust saagikoristust saadavad põldu uppunud kombainid ja üüratud kuivatikulud

Agronoom - Ma ei nimeta praegu toimuvat ikalduseks, kuid rahalises mõttes on häving äärmiselt suur.

Agronoom.ee veebisaidi pidaja Janne Ehte-Talviste ütleb, et sel aastal on ilm nöökinud põllumeest igapidi ja finaali näeme praegu: saagikoristus on hilinenud vähemalt kuu aega ja praegu põldudelt tulev vili on viletsa kvaliteediga.

«Vahepealne vihmaperiood rikkus ära ja nüüd ei päästa enam järgnenud ilus kuiv aeg. Kahjud on pöördumatud ja iga päevaga muutub koristamine aina keerulisemaks. Septembri viimase nädalaga peab kogu saak koristatud ja talivili maha saama. Kui viimase külv jääb oktoobrisse, siis on juba väga suur risk, kas sealt üldse midagi saab,» räägib Ehte-Talviste. «Ma ei nimeta praegu toimuvat ikalduseks, kuid rahalises mõttes on häving äärmiselt suur. Võtame kasvõi kuivatikulud – on olnud vaid mõni päev, kui vilja niiskus oli alla 20 protsendi. Samuti maksab masinate remont, sest ega kombain ei ole ette nähtud põllu sees rüselemiseks. Aga tulud jäävad väiksemaks, sest vilja kvaliteet on halb.»

Järjest halvemaks läheb

Tänavuseks parimaks taluks valitud Koolitare talu perenaine Eva Tuusis ütleb, et saagikus on viljal hea, kuid kvaliteet pole kõige parem just nigelate koristustingimuste tõttu.

«Koristamise rikkus vahepealne suur vihm ära, korra kombain lausa uppus põldu. 7–8 päeva järjest ei saanud põllule minna, kuna vihma kallas. Lihtsalt istud ja vaatad, kuidas asjad järjest halvemaks lähevad ja midagi teha ei saa. Külvikuga ootasime neli päeva, et põld saaks taheneda, kuid ikkagi jäi masin põldu sisse. Oleme ka nii vilja võtnud, et kombainil on vesi all,» kirjeldab Tuusis olusid Lõuna-Eestis. «See vili, mis on põldu jäänud, idaneb juba peas. Praegu algab suvirapsi koristus, kuid kuna sooja õieti polnudki, on see ebaühtlaselt valminud.»

Koristus on nädalaid hilinenud, seetõttu on hiljaks jäänud ka taliviljakülv. Tuusis ütleb, et selle tööga ollakse (septembri viimasel nädalal – toim) alles alguses, kuigi tegelikult peaks talivili selleks ajaks juba maas olema. «Oktoobris on juba hilja külvata, sest kui see enne talvitumist ei jõua arengus teatud etappi, ei ole sealt normaalset saaki loota,» sõnab ta. «Nii hilise koristamisega on seegi probleem, et saame alustada alles lõunast, kuskil kella 13st. Päev lõpeb aga kohe, kui päike läheb metsa taha, sest kaste tuleb maha ja õhk jaheneb.»

Osa jääbki koristamata

Tuusis ütleb, et mõned põllud jäävadki koristamata ja arvestatud on, et see võib olla kuni 15 protsenti maadest.

Võrumaal asuva Jaagumäe talu peremees Mart Timmi sõnab, et sel aastal jääb tal esimest korda elus osa põldusid koristamata. «Olen 25 aastat seda talu pidanud ja mitte kunagi pole nii juhtunud, kuid sel aastal jääb 35 hektarit hernest võtmata,» sõnab ta. «Kõik on tänavu nii hiljaks jäänud. Meil on septembriks olnud alati teravili koristatud, kuid praegu oleme alles poole peal ja teeme kangelastegu – kõiki töid korraga.»