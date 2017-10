Ämm andis juhtimise miniale üle

Millal te viimati alluvatel palka tõstsite?

Maie: Ega me nii tõsta nagu riigiasutuses: esmaspäeval tõuseb palk ja kõigil 10 protsenti. Meie tõstame ühekaupa. Kui näeme, et inimene püüab, tahab, tal on juba kiirus, tal on otsustusvõimet, tal on kvaliteet tootmises, siis tõstame. Mõnel rohkem, mõnel vähem. Uutel inimestel, kes omandavad ala ja katseaeg saab läbi, tõstame ka palka. Nii et kogu aeg käib nihutamine.

Kui suur teie ettevõttes kaadri voolavus on?

Maire: Enamik on püsikaader. Võib-olla kümme protsenti on voolavust. Nagu tavaliselt: kes läheb pensionile, kes kolib ära.

Mai: Noori ei tule kusagilt peale. Ei ole verinoori, et tuleksid kohe otse koolist siia tööle.

Maire: Tegelikult me peame ise oma kaadri välja õpetama. Praegu on meie vorstimeistrid ja lihalõikajad erialase haridusega. Aga mis edasi saab, ei tea, Tartu kutsehariduskeskuses suleti isegi eriala.

Maie: Keskmine töötajate vanus on meil 42–43 eluaastat. Parimas tööeas. Noorim töötaja on 27aastane. Päris vanakesi ei ole peale minu kedagi.

Maire: Oleme öelnud: meie võtame teid tööle, aga kollektiiv on see, kes otsustab, kas te jääte siia tööle või mitte.

Nii et töötajate puudust teil ei ole?

Maire: Oleme siiani hakkama saanud. Aga suuresti tänu sellele, et tegeleme selle probleemiga ega lase sellel süveneda.

Maie: Riik annab mõtlematult toimetulekutoetusi ja igasuguseid muid toetusi neile, kes seda tegelikult ei vaja. Kõige hullem on see, et me oleme mehe välja õpetanud, andnud talle korteri, aga nüüd ta joob. Ja on veel häbematu ka meie vastu. Kui tahad teda kasvõi üheks päevaks tööle, siis ta ei tule, naerab sulle näkku: Miks pean tööd tegema, kui saan riigilt toetusi?

Riik peab midagi nende toetustega ette võtma, teistmoodi tegema. Joodikutele ei tohiks anda.

Kui mitmele inimesele te tööd annate?

Maire: Lihatööstuse nimekirjas on 30 töötaja ringis. Enamik on Otepää piirkonna inimesed, aga on ka Kanepist, Neerutist, Paluperast, Sangastest. Mehaanik tuli meile Võrust, ta tuli Otepääle elama, rajas siia kodu. Aga lihunik on meil Ukrainast, ise tõime ta siia.

Kuidas teie sellesse suhtute, et kõik muudkui koonduvad, suuremad ostavad väiksemad ära, et veelgi suuremalt äri ajada?

Maire: Väikeettevõtlus on ettevõtluse tugitala. Igal pool maailmas. Kui vaadata Eesti ettevõtlust, siis üle 90 protsendi on väikeettevõtjad.

Maie: Mina võrdlen ettevõtteid perekondadega. Näiteks on üks perekond: isa-ema ja 10 last. Kas nad elavad paremini kui see perekond, kus on isa-ema ja kaks last?

Räägitakse, et kui on suur, siis saame suurema rahapaki peo peale. Aga tegelikult äraelamise seisukohalt on väikesed struktuurid palju elujõulisemad. Peale selle on neid parem juhendada, nad on iseseisvamad. Minu meelest on nad ka võitlusvõimelisemad.