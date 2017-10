Pirni- ja ploomipuud tahavad õunapuust rohkem hoolt

ʻPepi’ – Eestis number üks

Krista Puukooli juht Krista Liiv-Kalbus ütleb, et pirnipuudest sobib nii saagikuselt kui ka külmakindluselt meie koduaedadesse kõige paremini ʻPepi’, mis on õigusega Eesti populaarseim pirnisort ega jäta peaaegu kunagi saagita. «Kui see on juba aias olemas, siis võiks sinna kõrvale muretseda ʻMramornaja’ või ʻMarsianka’, mis on suuremate ja väga maitsvate viljadega. Säilitamiseks sobib ainult talipirn ʻBelorusskaja pozdnaja’,» soovitab ta.

Pirnipuude jaoks on tema sõnul kõige kriitilisemad esimesed istutusjärgsed aastad, mil talvekülmad ja kevadine temperatuurikõikumine võivad noore puu tüve nii tugevalt kahjustada, et puu hävib.

Pirnisortidest peetakse Eestis kasvatamiseks parimaks 'Pepit' - ei vaja kõrvale tolmuandjat, ei kasva liialt kõrgeks ja on pea iga aasta saagi all lookas / Foto: Marko Saarm

Selle vastu võiks tüve ümber kasutada katte- või varjutuskangast või kuuseoksi. «Kui pirn on juba kandeikka jõudnud ja öökülmad õisi ei kahjusta, kannab see enamasti rikkalikult. Ka mõnel pirnisordil tuleb jälgida, et oleks olemas tolmuandja, aga pirnid pole selles suhtes nii nõudlikud kui ploomid,» räägib Krista Puukooli juht.

Harjumaal Kloostrimetsas asuv Korjuse-Vanapere talu tõmbas avatud talude päeval rohkelt külastajaid ligi, sest tegutsetakse mitmes valdkonnas. Inimesed ostavad meelsasti nende kase- ja vahtramahla, samuti kasvatatakse talus viljapuid. Kloostrimetsa Fideikomissi juhataja Ando Eelmaa tunnistab, et Eesti pirnikasvatusolud pole tõesti ideaalsed ja käesolev aasta polnud kuigi soodne. «Kevad oli jahe, pirnid õitsesid vara, vähe tolmeldajaid oli liikvel. Suvi oli samuti liiga jahe. Kõik sordid ei valmigi ilmselt korralikult,» kirjeldab ta.

Eelmaa soovitab samuti valida sordi ʻPepi’ – see pole küll kõige maitsvam, kuid saagikas ja vähenõudlik. Pepi on isetolmleja, saaki annab ka üksik pirnipuu. Samuti sobivad tema sõnul aeda vanemad Eestis aretatud sordid ʻKarmla’, ʻKurvitsa lemmik’, ʻSeiu’, uuematest ʻKadi’.

Tuntud ja hinnatud ekspert, Saare-Tõrvaaugu aiandi aednik Harri Poom ütleb, et kuna nad asendasid mõned aastad tagasi ploomi- ja pirnipuud uute vastu ning noored puud on just kandeikka jõudmas, siis selle aasta saaki teistega võrrelda ei saa.

«Mullu saaki veel polnud, tänavu mõned ploomisordid juba kandsid, näiteks ʻKubanskaja Kometa’, ʻAve’ ja ʻJubileum’,» loetleb Poom. «Pirnisort number üks on muidugi ʻPepi’ – üks vastupidavamaid, saagikamaid ja varasemaid sorte üldse, mis pealegi tolmuandjat ei vaja ja väga harva saagist ilma jätab. Ainus miinus: viljad kipuvad väikeseks jääma.»

Ploomipuule leia õige koht

Krista Puukooli juhi sõnul on ploomisaak meie kliimas suuresti õnneasi, sest ploomipuu kasvab siin üsna oma leviku põhjapiiril. «Samas on koduaia ploomidel palju parem maitse kui poeploomidel. Sellepärast tasuks ploome ikka kasvatada ja püüda leida neile tuulevarjulisem ja soojem kasvukoht. Hästi valitud kasvukoht ongi põhiline, sellest sõltub puu eluiga ja saagikus. Ploomipuu armastab viljakat mulda, toitainevaesel liivamaal kipub see kiduma.»