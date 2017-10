Kirg põldu harida viis tšilliviinani

Kohtume Tiinaga Kuusalu kandis Kursi külas väikese taluhoovi taga heinamaa veerel asuvate kasvuhoonete juures. Tšillisid on viit liiki. Neist tuntumad on mahedama ja magusama maitsega Capsicum annuum’id, mille üks kuulus esindaja on näiteks jalapeno, ja Capsicum chinense’d. Viimaste seltskonnas on ʻHabanero’ üks pehmemaid ja loetelu lõpetab maailma kibedaim ʻCarolina Reaper’, mida on ka Tiina maitsnud. «Lõikasin nii väikse viilu kui võimalik ja sain sellest tõelise tšillielamuse,» lisab ta muiates. ʻCarolina Reaperit’ on ta katsetanud oma esimeses viinapartiis.

Aga mis sorti tšilli meile Kursil vastu vaatab, seda perenaine ei avalda. «Need on annuumid,» ütleb ta salakavalalt naeratades. «Chinense kasvab mujal.» Küll aga võtab ta punaseks läinud kauna ja pakub maitsta. Esimene mulje on magus, kuid tasahilju muundub see teravamaks ja nagu iga tšilli puhul, mida lähemale varrele, seda kangem. Lõpus enam magusust ei tunne. Vajadust leevendava piima järele siiski ei teki.

Ilukaunad

Tiina tuli Kursile tšillisid korjama. Eesmärk on kõik tšillid kätte saada rohelisena, sest kui need juba punaseks värvuvad, siis muutuvad kuivemaks, mõrumaks. «Rohelise tšilli maitset on vaja, ma nimetan seda muru maitseks,» sõnab Tiina.

Neidsamu ilusaid tšillisid näeme pudelis viina sees leos. Pudelisse ei lähe need siiski otse kasvuhoonest. Maitseviina tootmine on mõnevõrra keerulisem, sest iga pudelitäis ei tohi maitseda isemoodi. Seetõttu lähevad tšillid kõigepealt alkoholi sisse likku, kuni on oma maitse välja andnud. Leotist kasutatakse omakorda kogu viinapartii maitsestamiseks. Nii ongi tagatud, et partiisiseselt on maitse üks, aga aastakäiguti erinev.

«Peabki olema,» rõhutab Tiina. «Muidu peaksin sinna värske tšilli asemel hoopis tšillipulbrit sisse panema.» Pulbrit ta ei lisa, küll aga paneb kõik tšillid paarikaupa pudelisse oma käega.

Tiina loodud viina eripära: maitsestamiseks on kasutatud ainult toorest tšillit. Igal aastal on tšillid eri maitse ja teravusega, sõltuvalt sellest, kui palju vett ja päikest saavad. Sellest kujuneb lõpptoote maitse, mis teebki asja põnevaks. Aastakäike saab omavahel võrrelda, eriti tuntud on selline võrdlus veinimaailmas.

Kolleeg andis impulsi

Tiina sõnul nakatas teda tšillihuviga kolleeg ja sõber Tarmo Männard, kes koukis Stockmannist ostetud tšillikaunadel seemned välja ja otsis kedagi, kes need kasvama paneks. «Ta tõi need minu kätte, panin maha ja kõik läksid kenasti kasvama. Ta tõmbas mind veel haneks ka, läksin ise Stockmanni otsima, et kas seal on tõesti seemneriiul püsti pandud,» naerab Tiina tagantjärele.

Tšillide maailm hakkas teda huvitama, et millised maitsed ja teravused kõik olemas on. «Ma pole küll tulelondi austaja, aga kui tarbin toodet, kus on kirjas tšilli, siis pean paraku tihti küsima, et kus siin see teravus on,» räägib Tiina. «Meil on tšillisool pidevalt laual ja kui süüa tehes tšillit kasutan, siis kokkan ikka nagu täiskasvanutele.»