900 tonni eestimaist kõrvitsat ootab purgistamist

Enamus kõrvitsatooteid läheb ekspordiks

Põltsamaale kasvatavad kõrvitsaid 10 talunikku Jõgevamaalt, Viljandimaalt, Lääne-Virumaalt, Tartumaalt ja Pärnumaalt. Kõrvitsate purkipanemiseks on ettevõte palganud hooajaliselt 89 lisatöötajat. Kõrvitsahoidistest 60 protsenti jõuab soomlaste toidulauale, 30 protsenti tarbitakse Eestis ning ülejäänu eksporditakse Rootsi ja Lätti. Kõige ostetum kõrvitsatoode Eestis on Põltsamaa kõrvitsasalat koduses marinaadis.

«Kõrvitsakasvatajatele on olnud suvi heitlik, kasvuperioodil oli ilm külm ja vihmane ning veel augustis polnud kindlust, kas tänavu saaki saab,» rääkis Põltsamaa Felixi turundusdirektor Marek Viilol. «September oli õnneks soe ja päikeseline, kuid saagikus on piirkonniti väga erinev. Lääne-Virumaal olid tingimused soodsamad ja saak parem, aga näiteks Pärnumaalt tuleb kõrvitsat vähem kui loodetud. Loodus on ajagraafikust kaks-kolm nädalat maas ja kui tavaliselt on selleks ajaks suur osa kõrvitsasaagist purgis, siis tänavu kõrvitsate koristus alles käib. Igal aastal on omad väljakutsed, aga praegu paistab, et saagist purkipanemiseks jätkub,» lisas Viilol.