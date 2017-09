Kasvuhoones lõpeb saagikoristus

Harilik tomat korja taimelt koos viljavarrega või lõika koos kobaraga. Viljavarrega ja kobaras olevad tomatid säilivad paremini ja järelvalmivad kiiremini. Korjatud tomatid on soovitatav asetada laastudest või vitstest korvi, sobivad ka papp- või plastkastid. Korvi põhja pane rohelised viljad ja kihtide vahele võib panna majapidamispaberit.

Korvid või kastid viljadega vii pimedasse, õhurikkasse, kuiva ja sooja ruumi. Liiga soojas, 30kraadises ruumis hakkavad tomativiljad kiiresti valmima ja maitseomadused halvenevad. Tomateid on vaja aeg-ajalt sorteerida ja kui leiad riknenud vilju, siis need tuleb eemaldada, valminud viljad kasuta söögiks.

Harilik paprika tuleks samuti kasvuhoonest ära korjata, sest liigses niiskuses hakkavad viljad riknema. Soovitatav on viljad lõigata taimelt koos pikema varrega. Kui taimed kasvasid taimepottides, siis võib esialgu taimed tõsta jahedamasse valgusrikkasse siseruumi. Kui ilmad muutuvad külmaks, siis vii taimed soojemasse ruumi.

Kuna paprika on mitmeaastane rohttaim, siis talvitub see päris hästi. Taimi kasta vastavalt vajadusele, alates veebruarist võiks lisada kastmisveele vedelväetist. Kevadel, kui ilmad soojad, vii taimed õue või istuta kasvuhoonesse peenrale.

Paprikavilju säilitatakse samamoodi nagu tomateid, heades tingimustes järelvalmivad ja säilivad paprikad jõuluni. Viljad vajavad erinevalt tomatitest jahedamat ruumi, kuni 12 kraadi. Liiga soojas kipuvad paprikad krimpsu tõmbuma.

Kibepipra sordid sobivad aasta ringi toas aknalaual kasvatamiseks, seega õues potis kasvanud taimed tasub tuua esialgu jahedamasse valgusrikkasse ruumi ja külmade saabumisel tagasi tuppa. Kui sellist võimalust ei ole, siis lõika taimelt koos varrega viljad ja aseta alaspidi kuivama, viljad valmivad hästi.

Baklažaanil tuleb viljad ära lõigata pikema varrega ja säilitada külmkapis, viljad säilivad külmikus nädala. Viljad on koristusküpsed, kui vili on läikiv, kaetud rasvase kihiga ega ole kortsunud.

Kasvuhoone ettevalmistamine talveks algab kohe pärast saagi koristamist. Kasvuhoone tuleks esmalt desinfitseerida koos taimedega. Kasuta selleks rohelise seebi või majapidamisseebi lahust, kasvuhoone-keldri septikut või keemilisi haiguste ja kahjurite tõrjepreparaate.

Soovitan kasutada kasvuhoone sisemuse puhastamiseks kasvuhoone-keldri septikut. Vahend kahjustab mikroorganismide rakukesti ja hävitab need. Desinfitseerimist on parem teha päikesepaistelisel päeval, niiske ilmaga preparaadi toime väheneb. Valmista töölahus pakendi õpetuse järgi, pese harjaga konstruktsioonid, pritsi aiapritsiga kasvuhoone lagi, seinad ja taimmaterjal nii tugevalt, et kasvuhoone lausa tilgub. Seejärel lase kasvuhoonel kuivada.

Pärast kasvuhoone desinfitseerimist korja kokku taimmaterjal, eemalda taimede sidumiseks kasutatud nöör, taimesildid, samuti liimpüünised. Taimmaterjal on soovitatav põletada. Kasvuhoone sisemus pese puhta veega üle, selleks võib kasutada aiapritsi. Pärast kasvuhoone korrastamist on soovitatav sinna riputada uued kollased liimpüünised.

Taimmaterjali ei tasu viia komposti, sest on oht, et osa kahjustajaid on alles jäänud.

Kasutatud kassetid, potid ja muud töövahendid pese rohelise seebi või kaaliumpermanganaadi lahuses, loputa puhta leige veega, kuivata ja pane kastidesse, kastid kata kilega, et potid ei koguks tolmu. Hoia töövahendeidki nii, et neile ei koguneks tolmu.

Kasvuhoone peenrad kaeva korralikult läbi. Iga paari aasta järel on soovitatav eemaldada vähemalt 10 cm ulatuses mulda ja see kevadel uuendada. Värske muld või kasvuturvas mõjub taimede kasvule hästi.

Korrasta ka kasvuhoone katkised detailid. Sügisel-talvel on sageli tuuline ja sademerohke, igasugused katkised-lahtised osad saavad ilma käes veelgi enam kahjustada.

Lavad tasub juba sügisel kevadeks ette valmistada. Võta ära taimmaterjal, pese lavaraamid, klaasid ja eemalda 10 cm ulatuses mulda. Uue mulla või kasvuturba võib tuua lavadesse kevadel. Kui soovid lavapeenra põhja panna orgaanilist väetist, siis on parem seda teha juba sügisel.

Kiletunnelid puhasta ja vii talveks varju alla, et need ilma käes kahjustada ei saaks.