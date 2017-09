Nädalavahetuseks maale XIII - festival õunafännidele, suur viiulipidu ja ülemaaline muusikapäev

8. Türi õunafestival

30. septembril kell 10 Türil

Türi Õunafestivalil saab õunu osta, maitsta ja kasvatajalt nõu küsida. Pakutakse küpsetisi, hoidiseid, suupisteid, jooke, istikuid ja kõike muud, mis on õuntega seotud. Festivalile tulnu saab osaleda rahvakoolitustel, õunatoodete konkurssidel, vaadata festivali kultuuriprogrammi. Loe veel.

Kihnu viiulifestival 2017

29.-30. septembril Kihnul

Kihnu viiulifestival on austusavaldus Kihnu viiuldajatele. Sündmus koondab kõiki parimaid Eesti viiuldajaid ja väärtustab just Kihnu traditsiooni. Selle tulemusena lisandub uusi kohalikke viiulimängijaid, paranevad mänguoskused, stiil ning avarduvad teadmised. Festival on suurepärane vaba aja veetmise võimalus kõigile vanusegruppidele. Programm sisaldab kontserte Kihnu muuseumis ja rahvamajas, õpitubasid professionaalide juhendamisel, seminari, Kihnu köögi tutvustamist, tantsuõhtuid. Loe veel.

Rahvusvahelise Muusikapäeva kontserdid

1. oktoobril erinevates Eestimaa paikades

Kontserdiprogramm kutsub märkama muusika rolli ja olulisust igapäevaelus. Muusika kõlab sel päeval nii traditsioonilistes kontserdisaalides kui ka ootamatuis paigus. Muusikapäev on laiaulatuslik hea tahte projekt, milles nii muusikud kui ka kontserdipaigad osalevad vabatahtlikkuse alusel. Kuula!