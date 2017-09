Head ajad piimatööstuses: müügitulu kasvas poolaastaga kolmandiku võrra

«Toorpiima kokkuostuhind on tõusnud eelmise aastaga võrreldes lausa 43,7 protsenti, samuti on märkimisväärselt tõusnud piimatoodete toodangu rahaline väärtus ja väljamüügihinnad – see kõik on positiivne uudis kohalikus piimasektoris tegutsejatele,» ütles Maaeluministeeriumi kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna juhataja Taavi Kand.

Tarbijale negatiivne, tootjale kasulik

«Müügitulu kasvule on soodsat mõju avaldanud paranenud turuolukord, mille mõjul on elavnenud ka piimatoodete eksport. Lisaks väärib mainimist, et piimatööstuse toodetud puhas lisandväärtus on tänavu jätkuvalt kasvanud, mis näitab, et varasemad investeeringud on suurendanud tootmise efektiivsust.»

Piimatoodete kaalutud keskmised tööstusest väljamüügihinnad tõusid enamikus piimatoodete gruppides, kusjuures selgelt kallinesid ka piimatoodete keskmised jaehinnad kauplustes.

2,5protsendilise kilepiima keskmine: 42 senti liiter (2017) 32 senti liiter (2016)

Keskmine jaemüügi hind tõusis liitri kohta 46 sendi pealt 55 sendile. «Tarbijate jaoks võib hinnatõus tunduda negatiivsena, kuid Eesti piimandussektorile on see kindlasti kasulik,» lisas Kand. Piimatööstus tootis 2017. aasta esimese kuue kuuga 174,9 miljoni euro väärtuses piimatooteid, kusjuures tõus oli 22,6 protsenti aasta taguse ajaga võrreldes.

Toorpiima viiakse riigist välja

Suurenenud on ka piimatoodete ekspordikäive. 2017. aasta kuue kuu jooksul eksporditi piimatooteid 85,5 miljoni euro väärtuses, mis on 44,2 protsenti rohkem kui aasta varem. Samas tulenes ekspordi kasv paraku peamiselt toorpiima väljaveost, mis moodustas 36,0 miljonit eurot ekspordikäibest ja kasvas ligi 79 protsenti.

Piimatöötlemise sektori moodustavad Eestis ligikaudu 25 töötlemisettevõtet ja talu. Ligi 70 protsenti kogu piimatööstuse müügitulust annavad viis suuremat tööstust.