Kibuvitsamarjad sobivad kurguraviks ja magustoiduks

Kes magusat ei armasta, saab teha mahlapressiga püree. Kui pressimise ajal vett lisada, saab mahla. Et marjadest rohkem mehu kätte saada, on hea need enne sügavkülmutada, siis sulatada ja mahl või mehu välja pressida. Sealt edasi saab kibuvitsajäätist või toormoosi, viimast saab kasutada ka smuutides ja toidu valmistamiseks. Eriti head on kibuvitsajoogid inimesele, kes töötab häälega.

Korjamine algab meil Põhja-Eestis 20. augusti paiku. Kui kurdlehilise kibuvitsa marjad on oranžid, siis kogume kuivatamiseks, kui marjad on pehmemad, lähevad need sügavkülma, et hiljem mahlapressist läbi lasta. Mida hilisemaks läheb sügis, seda rohkem pehmemaid marju tuleb. Kurdlehise kibuvitsa marjad valmivad veel oktoobriski. Kui marjad on ududes ja hallades pehmemaks läinud, sobivad need ikka moosi ja siirupi jaoks. Korjates tuleb jälgida, et usse sees poleks. Kui mari on plekiline või täpiline, siis on ussid sees ja selline mari ei sobi. Väiksemad kibuvitsamarjad, koerkibuvits ja longus kibuvits saavad küpseks septembri keskel ja lõpul. Sel aastal on loodus hiline ja saab veel korjata. Päikese käes lagedas kohas kasvanud marjad on rikkumata ja puhtad, aga puude varjus, kus tuul ligi ei pääse, kipuvad ussitama. Sügisel hiljem valmivad kurdlehelise kibuvitsa marjad on puhtamad ja ussitanud marju pole.

Kuivatatud marjadest saab teed valmistada mitut moodi. Kes tahab C-vitamiini, pangu teromosesse 70kraadine vesi ja hoidku 6–7 tundi. Kui on soov saada karotiinirikkamat teed, võib terveid marju 30 minutit keeta ja jätta sama kauaks seisma. Kui marjad ära jahvatada või mikseris või kohviveskis purustada, saab tee valmis 5 minutiga: 1 tl kibuvitsamarjapuru valada üle kuuma veega, lasta 5 min seista ja ongi valmis. Sobib nii presskann kui ka sõelaga kann. Kui tunnen, et kurk hakkab valusaks jääma ja külmavärinad kimbutavad, teen segu kibuvitsamarjast koos nelgi ja ingveriga, valan kuuma veega üle, lisan mett ja joon.

Kibuvitsatee on hea igemepõletike korral, soodustab sapieritust ja parandab seedimist, suurendab maohappe hulka, on kasulik liigestele, eriti vanemas eas. Meie õppejõud Julia Koršikova, kes oli Moskvas arst, rääkis ikka vene daamidest, kes jõid kibuvitsateed, et neil oli imeline nooruslik kõnnak.