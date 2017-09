Vana metsa maha võttes hävivad seente elupaigad

Tartu ülikooli taimeökoloogia teadur Teele Jairus räägib, et iga seen vajab kasvamiseks teatud keskkonnatingimuste komplekti. Ühed seened eelistavad kuivemaid kasvukohti, teised niiskemaid, mõned toitainerikkamaid ja mõned mitte. Seened, mis kasvavad koos taimedega vastastikku kasulikus kooselus, vajavad kasvukohas endale sobilikke peremeestaimi.

«Näiteks meil levinud söögiseened – kukeseened, riisikad ja puravikud – on kõik mükoriisaseened ja vajavad oma kasvukohas teatud puuliike,» seletab Jairus. Kui mets maha võtta, muutuvad ka keskkonnatingimused ja seal varem kasvanud seened kaovad. Asemele tulevad küll uued seened, aga need ei pruugi olla söögiseened.

Jairuse sõnul muutub metsa küpsedes sealne seenekooslus. «Näiteks kuusenoorendikus leidub tihti kuuseriisikaid, kuid vanades kuusikutes leidub neid harva,» toob naine näite.

Igal seenel on kasvukoha suhtes oma eelistused. «Palumännikusse minnes võib sobivate tingimuste kokkulangemisel leida palju kitsemampleid ja liivtatikuid. Samas meile sissetoodud seeneliiki kuldtatikut leidub minule teadaolevalt ainult lehiste läheduses,» räägib Jairus.

Kui palju on söögiseeni?

Söögiseente kasvualade muutust on esialgu keeruline märgata. Seda seetõttu, et seened ei pruugi igal aastal viljakehi moodustada. Viljakehade puudumisel ei saa aga veel väita, et seened on sellest kasvupaigast kadunud.

Söögiseente arvukus on suhteline. «Juurde on kirjeldatud uusi liike, mis tõstavad arvukust, samas on osa liike kokku pandud, mis võtab arvukust alla. Osa varem söödavaks peetud seeni on uuringute põhjal pandud mittesöödavate hulka,» selgitab Jairus. «Näiteks tavavahelik, kuldmampel ja sooriisikas olid kunagi söödavad, kuid nüüdseks on need kõik mürgiseened.»

Söögiseente kogusest rääkides nendib Jairus, et aastad pole vennad. Küll aga ei julge ta väita, et söögiseeni kasvukohtade kadumise tõttu vähem on. Et seenesõpradel ka edaspidi sügisel metsa asja oleks, tuleb Jairuse sõnul hea seista kasvukohtade säilitamise eest. «Kui metsad on alles, siis on alles ka kohad, kust seeni korjata,» ütleb naine.

Söögiseened pole aga ainsad seened, millest inimesele kasu tõuseb. Tartu ülikooli taimeökoloogia vanemteadur Maarja Öpik räägib, et metsamullas on mitut sorti seeni. «Seal on seeni, mis lagundavad surnud orgaanilist ainet, ja on seeni, mis elavad koos taimedega ja taimejuurtega ehk mükoriisaseened. Mina uurin neist ühte rühma ja need on arbuskulaarset mükoriisat moodustavad seened, mis on mikroskoopilised, neid palja silmaga ei näe,» seletab Öpik.

Silmale nähtavad mükoriisaseened, näiteks puravikud, pilvikud ja riisikad, on head söögiseened. Silmale nähtamatud arbuskulaarset mükoriisat moodustavad seened on metsale, inimesele ja paljudele ökosüsteemidele tarvilikud aga mitut moodi.

«Esiteks need seened aitavad taimedel kasvada. Et meil üldse puud ja rohi saaksid sirguda, selleks on neil vaja mükoriisaseentest abilisi. Kui me õhku hingame, siis ei mõtle me sellele üldse, aga hapnik õhus on olemas sellepärast, et mükoriisaseened aitavad taimi,» mõtiskleb Öpik.