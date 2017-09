Tahesõnnik: heast praktikast õigusaktideni

«Põllumajandustootjate jaoks on oskusteave sõnniku kasutamise kohta põldude ja rohumaade väetamisel väga oluline, et kasutada maksimaalselt ära orgaanilise väetise positiivne mõju mullale ja põllukultuuride saagikusele. Samas tuleb võimalikult väikeseks viia riskid, et põldude väetamise tagajärjel võiksid toitained sealt ümbritsevatesse veekogudesse jõuda,» selgitas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja keskkonnavaldkonna juht Ann Riisenberg.

Riisenbergi sõnul on ettevõtete jaoks ühtlasi väga tähtis saavutada erinevaid põllutöid tehes majanduslik efektiivsus, mille üheks eelduseks on kaasaegse tehnoloogia kasutamine.

Praktikast õigusaktideni

Demopäev algab kell 10 Kiuma kultuurimajas, kus sõnnikulaotamise majanduslikest aspektidest räägib Eesti Taimekasvatuse Instituudi teadlane Kalvi Tamm. Sõnniku käitlemist reguleerivate õigusaktide nõudeid selgitab Timo Kangur Keskkonnaministeeriumist.

Orienteeruvalt kell 11 sõidetakse Põlva Agro põllule Mammastes, kus tahesõnniku laotamise masinaid tutvustab Eesti Taimekasvatuse Instituudi teadur Taavi Võsa. Masinate töödemo käigus näidatakse ja tutvustatakse erinevat tüüpi tahesõnniku laotamise masinaid.

Demopäevale oodatakse põllumehi, konsulente ja teisi huvilisi nii Eestist kui Lätist. Läti põllumehed tulevad Eestisse juba täna, et kahe päeva jooksul tutvuda Lõuna-Eesti erinevate põllumajandusettevõtetega. Õppereisi käigus külastavad Läti tootjad Nopri talu, Andri-Peedo kitsefarmi, ettevõtet Laatre Piim, Tiri-Jakobi farmi ja osaühingut Põlva Agro.

TAUST Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda koostöös Läti Põllumeeste Parlamendiga viib aastatel 2015-2019 läbi projekti «GreenAgri». Projekti eesmärgiks on soodustada orgaaniliste väetiste keskkonnasõbralikku kasutamist Eesti ja Läti põllumajandusettevõtetes ning vähendada ohtu taimetoitainete leostumiseks. Lõppeesmärgina soovivad põllumehed anda omapoolse panuse Läänemere kaitsmiseks hoides ära põllumajandusest lähtuva reostuse teket.

Demopäev toimub reedel, 29. septembril kell 10-13.