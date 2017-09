Linnuvaatluspäevadel saab jälgida aktiivset sügisrännet

30. septembril ja 1. oktoobril toimuvad ligi 40 riigis üle Euroopa traditsioonilised linnuvaatluspäevad EuroBirdwatch 2017, mille eesmärk on pöörata tähelepanu lindude sügisrändele ajal, mil see on haripunktis.

Linnurände tippaeg on Eestis septembri teises pooles ja oktoobri esimesel nädalal, mil meilt lendab läbi miljoneid linde, kes suunduvad Euroopa lõunaossa või Aafrikasse talvituma. Varasematel oktoobrialguse linnuvaatluspäevadel on Eestis loetud kokku sadu tuhandeid linde enam kui 150 liigist ja ilmselt on samasugust tulemust oodata ka tänavu.

Linnuvaatluspäevadel osalemiseks piisab sellest, kui vaatled linde koduaias, aga samuti võib teha pikema linnuretke või osaleda juhendajaga linnuvaatlusel. Kohatud linnuliigid ja nende arvukus tuleb üles märkida ja sisestada need andmed kas eElurikkuse andmebaasi, EOÜ kodulehel asuvasse 5D Visioni online vaatlusvormi või saata paberpostiga EOÜ aadressile Veski 4, 51005 Tartu. Vaatlused tuleb sisestada või postiga saata hiljemalt teisipäevaks, 3. oktoobriks.

Rahvusvahelised linnuvaatluspäevad toimuvad alates 1993. aastast. Seda korraldab ülemaailmne linnukaitseühendus BirdLife International, Eestis koordineerib tegevust Eesti Ornitoloogiaühing.

